Ніхто не знає, що це: безлике "морське чудовисько" викинуло на берег в Англії (фото)

Тварина, довжина якої оцінюється майже в 5 метрів, поставила багатьох експертів у глухий кут після того, як її знайшли лежачою на скелях.

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У Великій Британії 61-річна Керолайн Піндар була спантеличена, коли натрапила на безлику морську істоту, викинуту на пляж у Північному Йоркширі (Англія). Про це пише Metro.

Тварина, довжина якої оцінюється майже в 16 футів (майже 5 метрів), поставила експертів у глухий кут після того, як з'явилася на скелях у Гейберн-Вайк.

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Жінка, яка полюбляє пляжний відпочинок, досліджувала віддалений район, куди можна дістатися лише пішки, коли побачила безлике "морське чудовисько".

"Був сильний шторм, і серед скель, де відступив приплив, було багато піни. Здалеку я подумала, що останки були піною або уламками рибальських снастей. Тут багато такого роду забруднень. Але коли я підійшла ближче, виявилося, що це щось занадто велике", — розповіла британка.

Керолайн сказала, що останки вже почали розкладатися. Кістки виступали крізь шкіру, а з боків туші виднілися шматки підшкірного жиру.

"З того, як він згорбився, здавалося, що кістки, які оголилися, — це бивні, схожі на бивні напіввовків. Ні голови, ні хвоста не було видно. Запах був дуже сильним", — додала жінка.

Керолайн поділилася знімками з багатьма експертами Фото: PEN NEWS

На її фото безлика істота вкрита плямистою білою шкірою, яка має волокнисту структуру, а місцями крізь неї проступають кістки. Керолайн поділилася знімками з групою фахівців з морської флори та фауни в інтернеті в надії з'ясувати, що це за маса, але єдиної думки так і не дійшли. Серед здогадок були морж, малий смугастик (кит), якийсь тюлень і дельфін великих розмірів.

Експерти британської програми з розслідування випадків викиду китоподібних тварин також не змогли визначити, що це може бути за звір.

"Схоже на згнилі останки великого китоподібного — мені здається, на одному зі знімків я бачу залишки горлових складок. Чесно кажучи, важко сказати, враховуючи розкладання. Можливо, я б просто назвав його невпізнаним або невизначеної приналежності китом", — сказав керівник проєкту Роб Девілл.

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