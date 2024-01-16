Зник з великою сумою: грабіжник банків, який відсидів 40 років, попався на новому злочині

Брюс Едвард Белл погрожував співробітнику банку пістолетом, який виявився муляжем. Чоловік вкрав 60 тисяч доларів і втік, але поліція наздогнала його.

Related video

У США 71-річного Брюса Едварда Белла з чотирма судимостями за пограбування заарештували минулого місяця у зв'язку з новим злочином. Чоловік знову пограбував банк у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, і втік із великою сумою. Про це пише Los Angeles Times.

Місцеве поліцейське управління повідомило, що чоловік вкрав 60 тисяч доларів.

Важливо

Новий рівень: постояльці готелю вкрали з номера сидіння для унітаза та умивальник

Правоохоронні органи Лос-Анджелесу були добре знайомі з Брюсом Едвардом Беллом, який здобув репутацію серійного грабіжника банків. Протягом своєї кримінальної кар'єри він чотири рази був засуджений і перебував у в'язниці за аналогічні злочини. Загалом він провів за ґратами понад 40 років.

Брюса Едварда Белла заарештували 21 грудня після повідомлення про пограбування банку у кварталі Вінеланд-авеню. Співробітники поліції стверджують, що літній рецидивіст увійшов у будівлю і направив пістолет на співробітника, вимагаючи відчинити двері в закриту зону. Чоловіка звинувачують у тому, що він покинув банк із понад 60 000 доларів і поїхав на седані.

Свідки повідомили про цей автомобіль у поліцію, яка виявила одну з машин, що підходить за описом, у районі Футхілл. Офіцери зупинили авто і заарештували Белла за підозрою у викраденні.

У машині, за словами поліцейських, вони знайшли муляж вогнепальної зброї та 64 000 доларів готівкою.

За даними поліції Лос-Анджелесу, на момент арешту Белл перебував під наглядом і його звільнили з федеральної в'язниці в липні 2021 року. Він відсидів у в'язниці понад 40 років.

Раніше Фокус повідомляв, що у справі найбільш невловимого викрадача літаків Д.Б. Купера з'явилася нова зачіпка. Історія, яка вразила всю Америку на початку 1970-х, як і раніше, залишає в невіданні не тільки агентів ФБР, а й весь світ.

Також стало відомо, що поліцейські кидали коктейлі у випадкових перехожих. Крім кидання напоїв, обвинувачені офіцери їздили по калюжах, навмисно обливаючи людей, які очікують на автобусних зупинках.