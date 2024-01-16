Яскраве рожеве світло: стюардеса зняла НЛО в небі під час польоту (фото)

Деніса Танасе звернула увагу на об'єкт, абсолютно несхожий на все, що вона коли-небудь бачила. Жінка поспішила поділитися знімком з пілотами та іншими членами екіпажу.

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36-річна Деніса Танасе працювала на рейсі з Лутона (Велика Британія) до Шимани в Польщі, коли помітила щось незвичайне з вікна. Жінка схопила свій телефон, щоб встигнути зняти побачене. Про це пише The Mirror.

Стюардеса зняла, як вона вважає, НЛО з борту літака компанії Wizz Air.

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Деніса Танасе заявила, що сфотографувала непізнаний об'єкт на камеру під час польоту над Європою. Вона працювала на рейсі з Лутона до Шимани в Польщі, коли вирішила зафільмувати дивовижний краєвид із вікна салону. Коли пізніше вона переглянула відзнятий матеріал, то помітила на екрані телефону щось ще. 36-річна жінка помітила об'єкт, який абсолютно несхожий на все, що вона коли-небудь бачила.

"Я працюю стюардесою вже рік і ніколи не бачила нічого подібного. Я відразу нічого не змогла розгледіти. Але коли через 20 хвилин я переглянула зняті кадри, то помітила ці вогні і поговорила з пілотами, щоб запитати, чи не знають вони що-небудь. Це була дивна форма, схожа на коло, що блимає рожевим або фіолетовим", — розповіла Деніса з Корбі, що в англійському графстві Нортгемптоншир.

За словами британки, коли вона пізніше розповіла про це членам свого екіпажу, вони теж були спантеличені, оскільки не помітили нічого незвичайного під час польоту. Турбулентності теж не було.

Жінка показала знімок пілотам та іншим членам екіпажу Фото: The Mirror

Попри те що Деніса була здивована тим, що їй вдалося зняти, вона не злякалася і не занепокоїлася через ці кадри. Жінку завжди цікавила можливість існування інопланетного життя, і зараз вона впевнена в цьому як ніколи.

"Я була просто щаслива, що мені вдалося щось зняти — я думала, як це можливо? Я і раніше бачила щось в інтернеті й думала, що це може бути фотошоп, але тепер я сама зняла це. Тепер я безумовно вірю в це більше, ніж раніше. Моя сім'я і друзі вважають, що це точно інопланетяни. Мій чоловік сказав, що ти я його дружина, тому він мені вірить", — додала британка.

Жінка завжди вірила в існування інопланетного життя Фото: The Mirror

Видання зазначає, що за останні два з половиною роки у Великій Британії було зафіксовано майже 1000 випадків спостереження НЛО. Британський таблоїд опублікував карту, яка показує активність, що відбувається в небі.

У період із січня 2021 року до травня минулого року сайт UFO Identified зафіксував загалом 957 спостережень. Зокрема 410 у 2021 році, 494 у 2022 році та 53 станом на 20 травня 2023 року.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка впевнена, що за нею стежить НЛО. Кей Торп каже, що фотографії, зроблені за допомогою камери її телефону, доводять, що це не зірка, а ознака позаземного життя.

Також стало відомо, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами".

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