"Між нами є хімія": чоловік розлучився з дружиною та закохався в колегу, яка на 20 років молодша за нього

Чоловік хвилюється, що його вік може відлякати потенційну партнерку. Він був упевнений, що все складається добре, поки один момент усе не змінив.

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60-річний чоловік десять років тому пережив розлучення з дружиною та відчув потяг до своєї колеги, яка значно молодша за нього. Він звернувся по пораду до фахівчині зі стосунків Колін Нолан, яка часто допомагає читачам британського таблоїда The Mirror.

Британець хвилюється, що його вік може відлякати потенційну партнерку, яка молодша за нього на цілих 20 років.

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За словами чоловіка, дружба з колегою, яка теж пережила розлучення, переросла в закоханість із його боку, і нещодавно він запросив жінку в бар після роботи. Він був упевнений, що все складається добре, поки один момент усе не змінив.

"Я відчув, що ми ладнаємо, що між нами є хімія, але вона ніби відсторонилася, коли я сказав їй про свій вік. Напевно, думала, що я молодший, адже я підтягнутий і бадьорий духом", — писав він у листі, який потрапив до рук Колін Нолан.

Нещодавно чоловік, який вирішив не називати свого імені, запросив свою колегу провести вихідні в спільній подорожі за містом, але не отримав відповіді. Тепер він турбується, що його наполегливість може відлякати жінку, яка може хвилюватися через різницю у віці.

Ілюстративне фото Фото: Pinterest

У відповідь на це Колін Нолан зазначила, що велика різниця у віці може мати значення, але її нерішучість також може бути пов'язана з нещодавнім розлученням. Тому вона порадила почекати з пропозицією провести романтичні вихідні разом. Фахівчиня запропонувала чоловікові злегка сповільнити темп і поки що утриматися від рішучих дій.

"Покличте її на каву або обід, сконцентруйтеся на тому, щоб пізнати одне одного краще окремо від роботи. Чи будете ви все ще закохані після пари відвертих розмов після роботи?" — запропонувала Нолан.

Раніше Фокус повідомляв, що 18-річна дівчина розповіла про стосунки з 60-річним чоловіком. Пара разом уже понад два роки, їм подобається подорожувати, займатися спортом, їх об'єднує пристрасть до харчування, і вони проводять багато часу разом. Однак коментатори не вірять у щирість цих почуттів.

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