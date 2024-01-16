Наречену "пов'язали" перед церквою у день весілля: її коханий вчасно накивав п'ятами (фото)

Молоде подружжя звинувачують у вимаганні грошей у торговців курятиною в Толуці, що поблизу Мехіко.

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Наречена, яку мексиканська прокуратура іменує як Ненсі Н, навіть не встигла дійти до вівтаря, як була заарештована поліцією. Жінку затримали, коли вона виходила з машини біля церкви, де мала вінчатися. Про це пише видання CBS News.

На оприлюднених фото можна побачити, що брюнетка з прихованим обличчям стоїть біля стіни у білій весільній сукні та наручниках в оточенні представників правоохоронних органів, озброєних гвинтівками.

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Ймовірно, ще двоє жінок-агентів з Генеральної податкової прокуратури Мехіко були переодягнені в цивільний одяг. На знімках вони стоять по боках від затриманої.

Нареченому Клементе Н, більш відомому за прізвиськом "Ель Ратон", вдалося вчасно накивати п’ятами. Його зараз розшукують.

За попередньою інформацією, подружжя звинувачують у вимаганні грошей у торговців курятиною в Толуці, що поблизу Мехіко, а також у викраденні чотирьох працівників птахофабрики. До того ж поліціянти мають підстави вважати, що молодята пов’язані з наркокартелем La Familia Michoacana.

Розслідування їхніх злочинів продовжується.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 33-річного тореадора Хуана Ортегу, який шокував родичів та друзів, не з'явившись на власне весілля. Чоловік зателефонував нареченій і сказав "ні", коли вона уже була повністю зібрана, а гості стояли перед храмом в очікуванні церемонії. Після скандалу жінка поїхала додому та видалила усі акаунти в соцмережах. Її рідні кажуть, що вона "морально знищена".

Крім того, ми розповідали про молоду пару з Індії, яка одружилася у рейсовому потязі, що курсував з Бенгалії у Джарханд. Один із випадкових гостей урочистої події зняв церемонію на камеру свого телефона. Це відео потрапило у соціальні мережі та завірусилося.