"Ніколи не повернемось": подружжя четвертий рік живе на віддаленому острові (фото)

У майбутньому пара планує збудувати власний дім й отримати більше фінансової свободи, аби займатися лише тим, що приносить їм обом насолоду та щастя.

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32-річна фотографка та SMM-менеджерка Ема Шортел разом зі своїм чоловіком Фрейзером проміняли життя в метушливому Единбурзі на віддалений шотландський острів Скай. Про те, як це змінило їхнє життя, жінка розповіла в інтерв'ю виданню Newsweek.

За словами Еми, переваги життя на острові – це відчуття спокою, а також неймовірна природа довкола та чисте сільське повітря. Вона у будь-який момент може погуляти на пагорбі зі своїми собаками та помилуватися красою гір Куїллін, не зустрівши жодної душі.

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Шортел, яка двічі на тиждень підпрацьовує баристою у місцевому кафе, часто ділитеся подробицями свого повсякденного життя на острові у TikTok.

На відео можна побачити, як вона годує курчат, катається в горах на авто, показує блукаючих корів і овець на дорозі, милується приголомшливим сходом сонця із рожево-фіолетовим небом, а також насолоджується затишним інтер’єром кафе та полум’ям у каміні.

Ема з чоловіком обожнюють сільську місцевість Фото: Tiktok//Еarth.to.ema Ема з чоловіком обожнюють сільську місцевість Фото: Tiktok//Еarth.to.ema

"Для нас це реальне життя. Можемо зосередитися на тому, що приносить радість, не відволікаючись. Люди думають, що ми відрізані від цивілізованого світу і не можемо замовити собі навіть доставку, але листоноша приходить до нас майже щодня", – розповідає Ема.

Ема Шортел насолоджується місцевими краєвидами Фото: Tiktok//Еarth.to.ema

Подружжя, яке переїхало жити на острів ще у 2020 році, в майбутньому планує збудувати там власний дім й з часом отримати більше фінансової свободи, щоб займатися лише тим, що приносить їм обом насолоду та щастя.

"Ми любимо прокидатися поруч з горами та морем і насолоджуємося спокоєм. Ніколи не повернемось у місто", – кажуть вони.

Пес Еми гуляє в горах Фото: Tiktok//Еarth.to.ema

До слова, Скай – найбільший та найпівнічніший острів на західному узбережжі Шотландії. Відомий своїм величезним гірським ландшафтом. Тут знімали низку відомих фільмів, зокрема "Макбет" (2015) з голлівудським актором Майклом Фассбендером та "Прометей" (2012) Рідлі Скотта, в якому зіграли Гай Пірс, Шарліз Терон та Ідріс Ельба.

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