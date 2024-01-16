"Слизька істота": змія виповзла з автомата для льоду в холодильнику (відео)

Жінка, яка підійшла до холодильника, здійняла на сполох і викликала фахівців. Небезпечну рептилію ідентифікували як чорну австралійську змію.

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Одна жінка з австралійського міста Аделаїда-Гіллз можливо буде з побоюванням підходити до свого холодильника. Про це пише 9 News.

Усе тому, що цього тижня австралійка виявила велику і потенційно небезпечну змію всередині автомата для льоду, коли підходила до нього, щоб наповнити склянку. Жінка підняла на сполох і викликала фахівців.

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На доданому відео співробітник компанії Adelaide Hills Snake Catcher успішно витягує змію з відсіку для льоду і перетягує її у свій полотняний мішок.

"Ніколи не знаєш, де їх зловиш", — заявила компанія в Facebook.

Журналісти австралійського телеканалу ідентифікували рептилію як чорну австралійську змію (чорну єхидну).

"Мама з Аделаїди була шокована, коли замість склянки з льодом її зустріла дуже слизька істота", — так почали вони свій репортаж.

Зустрічі з чорними зміями досить часті в деяких районах Австралії. Хоча ці змії отруйні та їхні укуси можуть спричинити захворювання, вони зазвичай не проявляють агресії щодо людей.

Холодильник, про який ідеться, судячи з усього, розташований у гаражі або робочому сараї, що робить таку дивну знахідку менш дивною.

Раніше Фокус повідомляв, що косметичний засіб може приваблювати гігантських павуків. Усе почалося з того, що одна жінка написала відгук про те, що продукт, який продається в магазинах Sephora, приваблює павуків-вовків. Пізніше інші покупці підтримали розповідь дівчини і поділилися своїми подібними історіями.

Також стало відомо, що смертельно небезпечна змія налякала африканську родину. Величезна чорна мамба пересувалася серед прикрас на святковому дереві, а потім сховалася за музичною колонкою.