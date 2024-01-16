Нафарбував губи: чоловік переодягнувся в жінку, щоб скласти за неї іспит (фото)

Ангрез Сінгх з'явився на складання іспиту замість Парамджити Каур. Він одягнув жіночий одяг, браслети й навіть нафарбував губи.

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В Індії чоловікові дивовижним чином вдалося обдурити університет, переодягнувшись жінкою, щоб спробувати скласти за неї іспит. Він був спійманий екзаменаційними органами, коли біометричний відбиток не збігся. Про це пише PTC News.

Університет організував 26 центрів у Фарідкоті, Ферозепурі та Коткапурі для проведення іспиту.

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Інцидент стався під час іспитів, що проводяться в Університеті медичних наук Баба Фарід у Фарідкоті, коли чоловік на ім'я Ангрез Сінгх, мешканець Фазілки, переодягнувшись жінкою, вдягнувши браслети та нафарбувавши губи, з'явився на іспит за студентським квитком Парамджита Каур, в екзаменаційний центр, побудований у державній школі DAV, Коткапура.

Спочатку все йшло за планом чоловіка, але пізніше його спіймала і заарештувала поліція, коли біометричні дані не збіглися.

За даними попереднього розслідування, іспит мала складати Парамджіт Каур, дочка Бхаджана Лала з села Дхані Мунші Рам у Фазілці.

Підозри виникли, коли особистість людини не збіглася, що стало приводом для розслідування, і влада виявила, що кандидат — не жінка, а чоловік. Він також використовував підроблену карту виборця і карту Aadhar, щоб скласти іспит під чужим ім'ям.

Університет наук про здоров'я провів іспит на 806 посад багатоцільових медичних працівників і 83 посади офтальмологів. Для проведення іспиту університет організував 26 центрів у Фарідкоті, Ферозепурі та Котакпурі. Цей приголомшливий інцидент підкреслює важливість заходів безпеки під час академічних оцінювань для запобігання шахрайським діям та підтримання довіри до екзаменаційної системи, щоб уникнути подібних нестандартних спроб у майбутньому.

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