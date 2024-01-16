Пара, яка хизувалась розкішним відпочинком і покупками, виявилась шахраями (фото)

Закохані демонстрували своє багатство у соціальних мережах, часто позуючи разом на світлинах та відео зі світських раутів по всьому світу.

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39-річний Ешлі Сінгх та його 20-річна дівчина Софі Бруєа з Великої Британії вели розкішний спосіб життя, витрачаючи гроші із вкрадених банківських карток. Гламурна пара встигла зняти понад 250 тисяч фунтів стерлінгів (майже 12 млн грн), пише видання The Sun.

Повідомляється, що закохані обікрали шафи для зберігання особистих речей в одному з лондонських спортзалів. Нечесно здобуті кошти вони "спустили" на поїздку в Дубаї. Крім того, купили породисте цуценя, дорогу техніку та дизайнерський одяг, зокрема всесвітньовідомого бренду Prada.

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Весь цей час блогери хизувалися своїм багатством у соціальних мережах, часто позуючи разом на світлинах та відео зі світських раутів по всьому світу, зокрема в культовому готелі Burj Al Arab.

Блогерів визнали винними у шахрайстві та змові. Поліція відстежила їхні телефонні дзвінки та записи на камерах відеоспостереження. Як з’ясувалося, злочинці обікрали загалом 18 жертв. Врешті-решт, Ешлі Сінгха кинули за ґрати на три роки, тоді як Софі Брюєа було засуджено до 20 місяців ув'язнення з відстрочкою виконання вироку на два роки.

Ешлі Сінгх та його 20-річна дівчина Софі Бруєа вели розкішний спосіб життя Ешлі Сінгх та його 20-річна дівчина Софі Бруєа вели розкішний спосіб життя Ешлі Сінгх та його 20-річна дівчина Софі Бруєа вели розкішний спосіб життя Ешлі Сінгх та його 20-річна дівчина Софі Бруєа вели розкішний спосіб життя Ешлі Сінгх та його 20-річна дівчина Софі Бруєа вели розкішний спосіб життя Ешлі Сінгх та його 20-річна дівчина Софі Бруєа вели розкішний спосіб життя

"Це жахливий злочин, що спричинив багато стресу, болю та фінансових втрат. Саме тому ми так серйозно ставимося до подібних випадків. Ціла команда працювала не покладаючи рук, щоб зловити Сінгха і Бруєа", – заявили британські правоохоронці.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав про українку, яка потрапила "на гачок" аферистів і вклала у фіктивну брокерську компанію майже 5,5 млн гривень. Правоохоронці повідомляють, що жінка зацікавилася інвестуванням після того, як побачила інформацію про це в одного з блогерів.

Крім того, ми розповідали, як молода британська пара Емі Да Круз і Метью Морган попалися на хитрий трюк шахрая. Закохані не очікували виявити пенсіонера в будинку, за який вони внесли заставу та орендну плату.