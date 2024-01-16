Голодна мавпа на Балі пошматувала та з'їла паспорт на очах у туристки (відео)

Один з користувачів мережі пожартував, що у мандрівниці принаймні є відеодокази, які можна пред'явити імміграційній службі.

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Голодна мавпа на Балі порвала та з’їла паспорт на очах у приголомшеної туристки. Жінка стояла шокована й не знала, що робити. Відео прикрого інциденту було опубліковано в Instagram.

У кадрі видно, що мандрівниця намагається забрати у тварини свій документ, але безрезультатно. Мавпа кілька секунд розглядає паспорт, а потім починає його шматувати та відкушувати цілі шматки. До неї швидко підбігає зацікавлений родич, що, видно, теж захотів поласувати "здобиччю".

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Сама мандрівниця у червоному літньому платі поклала на бильце огорожі шматок паперу. Очевидно, сподіваючись відвернути увагу примата й повернути свій паспорт. "Не грайтеся з місцевими", – зазначено в описі до курйозного ролика.

Один з користувачів мережі пожартував, що у туристки принаймні є відеодокази, які можна пред'явити імміграційній службі, щоб пояснити, як це трапилося. Інші коментатори також почали сміятися та змагатися в іронії.

"Не грайся з гангстером"

"Суворий урок"

"Хто носить свій паспорт всюди?"

"Треба було дати їй банана"

"Ого, а тепер це реально велика проблема"

"Удар по голові. У мене мавпа вкрала ключі, тож я вдарив її, вона відбігла на безпечну відстань й спостерігала за мною здалеку. Так само як і решта з них. Як тільки ти покажеш їм, хто в домі господар, до тебе більше не підійдуть"

Керівниця австралійської страхової компанії Джо Макколі пояснює журналістам видання News.com.au, що деякі з найпопулярніших туристичних визначних пам’яток Балі є домом для величезної популяції мавп, які останнім часом помітно знахабніли й регулярно обкрадають довірливих мандрівників.

"На перший погляд, вони можуть здатися чарівними та милими, але дуже важливо бути обережними та уважними під час взаємодії з ними, щоб уникнути нещасного випадку. Тримайте дистанцію, уникайте прямого зорового контакту та надійно ховайте всі цінні та блискучі речі", – порадила експертка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як мавпа-капуцин на прізвисько Рут знайшла телефон і зателефонувала за номером "911". Прибувши до зоопарку Zoo to You до Ель-Пасо-де-Роблеса, правоохоронці з'ясували, що ніхто з працівників за допомогою не звертався.

Крім того, ми розповідали, що агресивний примат заходив до магазинів і розпивав спиртні напої разом із місцевими жителями, але після занадто великої кількості випитого алкоголю ставав злісним і кусав дітей.