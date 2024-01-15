Відбувся переломом щиколоток: громадянин Німеччини вижив після авіакатастрофи в Таїланді

Управління цивільної авіації Таїланду розпочало розслідування аварії, проте вміст вантажу залишається невідомим до завершення слідства.

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Громадянин Німеччини вижив після аварії надлегкого літака Raj Hamsa X-Air Hanuman у тайському курортному місті Паттайя. Про це повідомляє тайське видання Pattaya Mail.

Як стало відомо виданню, 51-річний Крістіан Ш., співробітник однієї з німецьких компаній, що має офіс, зокрема, в Таїланді, в суботу, 13 січня, потрапив в авіакатастрофу на надлегкому літаку разом з австрійським пілотом Стефаном М.

Як пише Pattaya Mail, пролітаючи над містом, пілот втратив керування, літак зачепив верхівки дерев і впав у поле біля храму Хуай Яй, на схід від Паттайї. Місцеві пастухи, які стали свідком аварії, кинулися до літака, щоб врятувати людей з-під палаючих уламків, а також викликали рятувальників і медиків.

Загиблий пілот був ідентифікований як Стефан Мольнар, 50-річний громадянин Австрії.

Потерпілий пасажир, Крістіан Леонардо Шуф, 51-річний німець, перебував у шоковому стані. Співробітники швидкої медичної допомоги надали йому першу допомогу, а потім терміново доставили в лікарню Ват Яннасангварарам. Крістіан, за словами лікарів, відбувся тільки переломами обох щиколоток.

Управління цивільної авіації Таїланду (CAAT) почало розслідування катастрофи, з'ясовуючи як її причину, так і деталі польоту. Вміст вантажу залишається нерозкритим до завершення розслідування.

Цей інцидент став другою авіакатастрофою в Паттаї цього року після інциденту 4 січня, коли літак Cessna 172 врізався в будинок, унаслідок чого четверо людей дістали поранення.

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Фокус писав, що в США пілот, особу якого не встановлено, зазнав аварії на своєму невеликому літаку в Еверглейдс у Флориді і провів дев'ять годин у болоті з алігаторами.

Також стало відомо, що пілот посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.