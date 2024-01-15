Розбите серце: розкрита таємниця лебедиці, що цілими днями вглядається у своє відображення

Цікаво, що дорогою до місця призначення дика птаха переходить "зебру", аби не потрапити під колеса авто.

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Мешканці англійського містечка Телфорд (неподалік Бірмінгема) вже понад рік спостерігають, як лебедиця годинами вглядається в своє відображення у темному вікні. Самотня птаха щодня приходить на одне й те ж місце, а повертається до ставка лише з настанням темряви. Про найімовірнішу причину, чому це відбувається, написало видання Shropshire Star.

Місцевий будівельник Спенсер Клейтон зробив фотографії, на яких можна побачити, що птаха просто стоїть перед шибкою й уважно дивиться у свій темний силует. За словами чоловіка, це може тривати цілими годинами. Що цікаво: дорогою до місця призначення дика птиця переходить "зебру", аби не потрапити під колеса авто.

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Журналісти довідались, що партнер лебедиці помер понад рік тому. Тепер вона ходить до вікна місцевої школи в Телфорді, адже відображення в скляній панелі, ймовірно, нагадує їй про втрачене кохання.

Орнітологи кажуть, що лебеді важко переживають смерть партнера. Цей вид птахів вважається моногамним, вони спаровуються на все життя з одним обранцем. Якщо супутник життя помирає, вони дуже важко переживають втрату, і навіть можуть померти.

Лебедиця щодня вдивляється у своє відображення Фото: LILLY MURRAY

Наразі невідомо, що стало причиною смерті партнера скорботної лебедиці у Телфорді. Однак кілька років тому, влітку 2019 року, місцеві ЗМІ писали про полювання невідомих браконьєрів на озері Холмер поблизу цієї ж школи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 37-річного Ентоні Хенслі, який доглядав за птахами близько 10 років. Одного разу чоловіка атакував "кровожерливий лебідь", що накинувся на нього, коли той намагався доплисти до безпечного місця. Крім того, ми розповідали, що у столичному парку "Наталка" оселився лебідь із "нашийником".