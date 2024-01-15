Нападають на дітей: люди бояться виходити на вулицю через велику кількість шпаків (фото)

Келлі Джонс розповіла, що поїздки додому після школи з дітьми перетворилися на ціле випробування. Вони проводять у машині по 30 хвилин, чекаючи, поки птахи повернуться у свої гнізда.

Related video

У Великій Британії багато сімей стали жертвами великої популяції шпаків, які проводять зимові місяці на деревах поруч із їхніми будинками. Жителі Кент-сквер у Грейт-Ярмуті, Норфолк (Англія) вже п'ять років борються з цією проблемою за допомогою лазерів та обрізки гілок, але поки що безрезультатно. Про це пише Daily Star.

Одна жінка розповіла, що "пернаті бандити" кружляють і нападають на дітей прямо в житловому районі, доводячи їх до жаху. За її словами, те, що відбувається, нагадує щось із фільму Альфреда Гічкока "Птахи".

Важливо

"Пахло і починало гнити": школяр знайшов загадкову істоту (фото)

За словами Келлі Джонс, мешканки Кент-сквер, після щоденної поїздки до школи їй та її дітям доводиться чекати в машині по 30 хвилин, доки птахи повернуться у свої гнізда.

"Ми повертаємося близько 16:00, і шпаки постійно кружляють над нами. Якщо ви вийдете на вулицю коли вони там, то вам доведеться ховатися в укриття. Це як у фільмі Альфреда Гічкока", — розповіла британка.

Інші мешканці погоджуються з постраждалою мамою та кажуть, що крилаті шкідники теж руйнують їхнє життя. Люди, що живуть поблизу, зазначають, що шпаки, що гніздяться на деревах поряд з їхніми будинками, створюють багатомісячний хаос своїм безперервним шумом і покривають усе послідом.

Місцева рада заявила, що продовжує стежити за ситуацією Фото: Karl Grafton

Видання зазначає, що великі популяції птахів проводять зимові місяці в дубах, і домовласники вже п'ять років борються із цією проблемою за допомогою звукових апаратів, лазерів та обрізки дерев.

Місцева рада, яка востаннє обрізала дуби в межах планового догляду за деревами у 2022 році, заявила, що продовжує стежити за ситуацією. Але, за словами місцевих мешканців, цього замало.

"Шпаки — це біль. Вирубка дерев допомогла, але рада має продовжувати стежити за цим. На це огидно дивитися. Смердить, і це небезпечно для дітей у цьому районі", — сказала Клелія Момені.

Раніше Фокус повідомляв, що косметичний засіб може залучати гігантських павуків. Все почалося з того, що одна жінка написала відгук, що продукт, який продається в магазинах Sephora, приваблює павуків-вовків. Пізніше інші покупці підтримали розповідь дівчини та поділилися своїми подібними історіями.

Також стало відомо, що смертельно небезпечна змія налякала африканську родину. Величезна чорна мамба пересувалась серед прикрас на святковому дереві, а потім сховалась за музичною колонкою.