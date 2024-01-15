"Вони тікають": наречена поділилася фото обручки, але людей спантеличили її нігті

Жінка розповіла, що була здивована кількістю негативних коментарів під її радісною новиною про шлюб.

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Виклавши в мережу фотографію своєї приголомшливої обручки з діамантом, майбутня наречена зіткнулася з хвилею несхвалення з боку користувачів соціальних мереж, які розкритикували її манікюр. Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Жінка хотіла поділитися щасливою новиною зі своїми рідними та знайомими після того, як її хлопець освідчився їй у 2019 році.

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Дівчина, яка вирішила не називати свого імені, розповіла, що була здивована кількістю негативних коментарів під її радісною новиною про шлюб. Користувачів соціальних мереж не хвилювала ні новина про заручини жінки, ні її дивовижна каблучка з діамантом, вони були зайняті зовсім іншим — її нігтями. На жаль, майбутню наречену почали тролити через її манікюр.

"Має такий вигляд, ніби вони (нігті) тікають!", "Я навіть не зміг зосередитися на каблучці після того, як побачив нігті", "Зазвичай я не втрачаю мовлення, коли дивлюся на такі фотографії, але, чорт забирай... Я втратила мовлення на 100%", — писали користувачі у Facebook.

Жінка хотіла поділитися радісною новиною Фото: Facebook

Інші зазначили, що їх "бентежить" знімок, оскільки два нігті жінки, схоже, росли набагато швидше, ніж інші. Одна людина навіть припустила, що знімок не може бути "справжнім", тому що манікюр був настільки поганим.

"Звичайно, це не справжнє, якби її нігті відростали так швидко, вони були б обламані до смерті", — сказали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що 18-річна дівчина розповіла про стосунки з 60-річним чоловіком. Пара разом уже понад два роки, їм подобається подорожувати, займатися спортом, їх об'єднує пристрасть до харчування, і вони проводять багато часу разом. Однак коментатори не вірять у щирість цих почуттів.

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