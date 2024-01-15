Курортне місто назвали "смітником із видом на море", який не змінився за 30 років (фото)

Багато мандрівників дотримуються думки, що курорт не встигає за сучасним світом.

Related video

Британське приморське містечко Вестон-сьюпер-Маре перетворилося на "похмуру" тінь самого себе, згідно з розгніваними відгуками на TripAdvisor, які назвали це місце "смітником із видом на море". Про це пише Daily Star.

Багато людей дотримуються думки, що курорт не встигає за сучасним світом.

Важливо

Дивовижна історія: подружжя купило занедбану школу і перетворює її на затишний будинок (фото)

На думку тих, хто відвідував Вестон-супер-Маре, у ньому мало що змінилося, якщо взагалі щось змінилося. Багато туристів упевнені, що місто стало "похмурою" тінню того, чим воно колись було. Деякі навіть кажуть, що воно зовсім не змінилося за 30 років.

Люди, які критикують пляжне містечко в Сомерсеті на сайті TripAdvisor, обурюються з приводу відсутності розваг на курорті, що колись процвітав.

Один із розгніваних рецензентів стверджує, що багато знайомих називають це місце "смітником із видом на море". Він також зазначив, що занедбаний стан цього міста — видовище не для людей зі слабкими нервами.

"Вестон-сьюпер-Маре (sic) часто описують як смітник з видом на море, і, судячи з мого вчорашнього досвіду після 30-річної відсутності, нічого особливо не змінилося, хіба що залишилися згорілі осипані рештки занедбаного старого пірсу, що осипаються, які можна сфотографувати. Саме місто перетворилося на похмуре, безлике, дешеве і позбавлене смаку місце, на сумний залишок популярного англійського пляжного курорту, що колись процвітав", — написав Ян В. з Бірмінгема.

Ілюстративне фото Фото: Gloucestershire Live

Попри різкі висловлювання на адресу цього району, інші користувачі TripAdvisor були заспокоєні пропонованими стравами й напоями.

Енді Джі написав, що його страва з риби й чипсів була чудовою. Чоловік повернувся на пляжний пірс після 50 років відсутності в цьому районі. Його похвала прозвучала після того, як Вестон-сьюпер-Маре було названо одним із найбідніших міст Великої Британії.

Ілюстративне фото Фото: tripadvisor

Видання зазначає, що в дослідженні, проведеному 2019 року, йшлося про те, що деякі з його кварталів є одними з найнеблагополучніших у країні, хоча було відзначено чисті пляжі та безліч визначних пам'яток.

Раніше Фокус повідомляв, що величезний 325-метровий хмарочос захитався під час шторму. 93-поверхова Бруклінська вежа почала розгойдуватися під час поривів вітру силою 95 км на годину. Ролик, який виклали в соцмережі, сильно налякав глядачів.

Також стало відомо, що чоловік живе в покинутому селі після потопу. Пабло Новак повернувся в рідне село після повені 1985 року. Чоловік є єдиним жителем туристичного центру, який колись бурхливо розвивався.