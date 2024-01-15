Вперше в історії: 22-річна пілотеса винищувача ВПС США здобула титул "Міс Америка"

Журі конкурсу краси оцінювало дівчат у чотирьох категоріях, зокрема учасниці презентували вечірні сукні та хизувались талантами.

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22-річна пілотеса винищувача Медісон Марш, уродженка Арканзасу, стала першою офіцеркою військово-повітряних сил США, яка отримала титул "Міс Америка-2024". Їй вдалось випередити усіх інших учасниць конкурсу краси, що відгримів у Флориді в неділю, 14 січня. Про це пише видання New York Post.

"Вітаємо нашого власного #Airman, другу лейтенантку Медісон Марш, також відому як "Міс Колорадо", яка щойно коронована як "Міс Америка–2024", — зазначили у своєму дописі ВПС США в X.

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Повідомляється, що у фіналі Марш змагалась з 11 іншими конкурсантками. Журі оцінювало дівчат у чотирьох категоріях, зокрема учасниці презентували вечірні сукні та хизувались талантами. Медісон, своєю чергою, зачитувала твір, в якому розповіла історію про отримання ліцензії пілота в 16 років.

Під час дискусії пілотеса згадала свою матір, яка померла від раку підшлункової залози у 2018 році. За словами дівчини, трагічна втрата спонукала її заснувати благодійний фонд для збору грошей на дослідження цієї хвороби.

Коли Медісон як одній із найкращих фіналісток поставили додаткові запитання, вона детальніше розповіла про свою військову кар’єру, зауваживши, що навчається з особливою "пристрастю".

Медісон Марш здобула титул "Міс Америка" Фото: Instagram//missamerica

"Це приголомшливий досвід — об’єднати обидві улюблені сторінки мого життя. Сподіваюся, це стане прикладом для інших, що не потрібно обмежувати себе", — прокоментувала Марш участь в конкурсі.

Зараз нова "Міс Америка" навчається в Гарвардській школі Кеннеді, де планує здобути ступінь магістра з державної політики.

22-річна Медісон Марш за штурвалом винищувача Фото: Instagram//Madiisabellaa

Раніше ми писали, що літаками Марш захопилась ще у дитинстві. У 13 років батьки відправили її у тематичний табір, де вона дізналась багато цікавої інформації про космонавтів та пілотів-винищувачів. В 15 років вона почала брати уроки пілотування, а через два роки отримала ліцензію. У майбутньому дівчина планує стати пілотесою винищувача Top Gun.

Крім того, Фокус розповідав, що українські красуні часто досягали успіху на конкурсах краси "Великої четвірки", але поки що жодна з них не завоювала корону переможниці. Ми згадували, які місця займали красуні з України на провідних світових конкурсах краси.