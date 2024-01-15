Доросла дитина: жінка носить підгузки і спить у дитячому ліжечку (фото, відео)

Пейджі Міллер стала частиною цілої спільноти дорослих людей, яким приносять радість ті речі, які багато хто робив у дитинстві. Дівчина зазначала, що вони люблять гратися з іграшками й навіть носити підгузки.

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Пейджі Міллер зі США щоранку прокидалася в ліжечку, а потім гралася зі своїми іграшками та поводилася як дитина протягом усього дня. Уперше про дівчину заговорили у 2020 році. Зараз неймовірну історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Тоді жінка зізнавалася, що витрачає 300 доларів на місяць на підгузки, щоб підтримувати спосіб життя дорослої дитини.

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Творчиня контенту Пейджі Міллер зі Східного узбережжя США розпочинала кожен свій день з того, що прокидалася у своєму ліжечку. Після ранкової зміни підгузка вона проводила час, граючись з іграшками та створюючи онлайн-контент для спільноти дорослих людей, які хочуть бути дітьми та любителів підгузків (ABDL).

Американка сподівалася, що зможе допомогти іншим людям не відчувати почуття сорому і водночас фінансувати дорогі витрати, пов'язані з життям дорослої дитини.

Пейджі прийняла цей спосіб життя 2018 року, а 2020-го пояснила, що її метою завжди була нормалізація цього способу життя за одночасного його фінансування. Лише на підгузки вона витрачає 300 доларів на місяць.

Жінку не зупиняв негатив з боку тих, хто не розуміє її спосіб життя Фото: MDWfeatures/@mindlessdiaper

Жінку не зупиняв негатив з боку тих, хто не розуміє її спосіб життя. Часто недоброзичливці навіть сумнівалися в рівні її розвитку.

"Я завжди колекціонувала іграшки і мала почуття гумору, тому всі мої друзі та родичі поставилися до цього з розумінням. Якщо ти поводишся так, ніби нічого особливого не відбувається, люди сприймають твою безтурботність на ура. Щойно я досягла повноліття, я почала шукати в інтернеті, щоб дізнатися, чи є ще такі самі люди, як я, і виявила цілу спільноту. Одне з найяскравіших почуттів, яке відчувають люди, — це сором, тому я вирішила вийти на публіку. Я створила канал на YouTube. Я створила сайт. Там усе про те, як прожити своє найкраще життя дорослої дитини", — розповідала Пейджі.

Жінка зізнавалася, що витрачає 300 доларів на місяць на підгузки Фото: MDWfeatures/@mindlessdiaper

Американка зазначала, що члени спільноти люблять гратися з іграшками. Їм приносять радість ті речі, які люди робили в дитинстві. Пейджі отримала величезну кількість позитивних відгуків від своїх численних шанувальників в інтернеті.

"Я щодня отримую електронні листи від людей, які кажуть спасибі за те, що ти така відкрита. Деякі люди просто не розуміють, чому доросла людина хоче поводитися або жити як дитина. Уся річ у тому, щоб дозволити дрібницям приносити вам радість. Ми все ще дорослі люди. Ми повинні робити звичайні дорослі речі, наприклад, оплачувати рахунки, але в нас також є додаткова відповідальність за підтримання нашого способу життя", — говорила вона.

Спосіб життя Пейджі ніяк не позначився на її знайомствах.

"У мене не було партнера, залученого в ABDL. Я заручена з людиною, з якою ми разом уже п'ять років. Він не веде такий спосіб життя, але підтримує його", — додала тоді дівчина.

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