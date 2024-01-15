Чоловік розказав офіціантові про свою тяжку долю та поїв у ресторані безплатно

68-річний Пол Моліньє із Саутпорта подякував працівникам закладу за підтримку та несподіваний подарунок.

Related video

Полу й Доні Моліньє, які святкували золотий ювілей у ресторані Hickory's Smokehouse, дозволили не оплачувати рахунок за вечерю. Про це повідомляє видання The Mirror.

Співробітники закладу зробили щедрий жест після того, як дізналися про боротьбу Пола з раком на останній стадії. Лікарі стверджують, що чоловікові лишилося жити всього кілька місяців.

Важливо

Розбиті мрії: приятелі по роботі думали, що виграли в лотерею 800 мільйонів фунтів

"Коли бронюєте столик, то у вас запитують, чи це щось особливе. Тож ми написали, що це наша річниця. Офіціант Джеймс почав розпитувати, коли ми почали зустрічатися та про наше спільне життя. Урешті-решт зізнався, що борюся з раком на останній стадії", — розказує 68-річний Пол із Саутпорта.

Подружжя, яке познайомилося ще підлітками, каже, що було "вражене", коли побачило рахунок із маленькою запискою: "Із річницею, вечеря за наш рахунок". Усередині лежало 80 фунтів.

"Я побачив вираз обличчя моєї дружини та подумав, що вони щось не так зрозуміли. Доні мало не розплакалася. Ми були вражені", — згадує британець.

Чоловік подякував працівникам закладу за підтримку та подарунок. Він поділився, що хоче максимально ефективно використати час, що лишився.

"На щастя, я досить добре переніс хімієтерапію. Знаю, що багато людей стикаються з важкими побічними ефектами. Прийняти діагноз важко, але ми сміємося над цим. Ми хочемо жити повним життям і плануємо влаштувати велику вечірку в Саутпорті. Люди з'їдуться звідусіль", — додає Пол, який виростив трьох дорослих дітей.

Пол і Доні Моліньє вечеряють у ресторані Фото: Paul Molineux

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що помилка туриста на вечері обійшлася йому дорожче, ніж уся відпустка. Чоловік, який приїхав до Індонезії на свій день народження, насолоджувався трапезою зі своїми друзями, коли вирішив замовити пляшку вина. Ресторан списав 2300 австралійських доларів замість очікуваних п'ятисот. Курйозна історія сталася на острові Балі з туристом із Австралії.

Також ми писали, як жінка з Китаю оплатила рахунок на 430 тисяч юанів (трохи більше ніж 2,2 млн гривень), коли обідала з подругою. Все це сталося через просту помилку, якої вона припустилася в соціальних мережах.