"Смішна" заборона: у Торонто міська влада заборонила кататися на санях взимку

Жителів Торонто закликають не використовувати санні спуски, на яких є різні небезпечні перешкоди. Однак люди хочуть розважатись, навіть пам'ятаючи, що можуть зламати руку.

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Міська влада Торонто у Канаді заборонила громадянам відвідувати 45 пагорбів, з яких можна з'їжджати на санчатах. Чиновники турбуються, щоб люди не травмувались. Тим часом жителі міста не згодні з забороною. Про деталі подій у Канаді розповіли на порталі CBC.

Журналісти порталу розповіли про список 29 пагорбів у Торонто, з яких жителям дозволено спускатись — їх розмістили на сайті міської влади. При цьому чиновники вказують, що закрили 45 пагорбів, які не відповідають вимогам безпеки.

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Серед небезпек, які загрожують жителям Торонто — дерева та кущі, які ростуть на пагорбах, паркани, а також інші перешкоди, які можуть трапитись на шляху санчат. Щоб пагорб визнали безпечним, потрібно щоб вся дорога донизу була вільна і чітко позначена, розповіли на порталі.

"Катання на санчатах заборонено на деяких пагорбах через небезпеки, які перешкоджають схилу, що робить пагорб небезпечним для катання на санях", — пояснили місцеві чиновники.

Події в Канаді — деталі

У Торонто щороку перевіряють безпеку санних спусків, нагадали журналісти. Список безпечних з року в рік змінюється з огляду на нові рішення посадовців, починаючи з 2017 року. В обґрунтуванні подібних дій вказують, що турбуються щодо здоров'я людей, які можуть травмуватись. Також на сайті міськради публікують інструкції щодо того, як безпечно скотитись з гірки.

Поради від влади Торонто про санні спуски Фото: Скриншот

На порталі поспілкувались з жителем Торонто Троєм Бертчем, батьком двох дітей: запитали, чи дослухається він до рекомендацій влади. Чоловік заявив, що "заборона є смішною". Він запропонував подивись на спуски — на них видно сліди від санчат, всупереч забороні міської влади. На думку канадця, люди, коли катаються з гори, розуміють ризики — можуть, наприклад, зламати руку. Однак подібні дії не завадять розвагам і дітей, і дорослих.

"Якщо ви збираєтеся кататися на санях, ви знаєте, що робите. Ви спускаєтеся з пагорба на шматку пластику, і є ймовірність зламати руку або просто забій. Діти тут чудово проводять час і ми робимо це з дитинства", — пояснив Трой Бертч журналістам.

Зазначимо, на сторінках у соцмережах міської влади Торонто не публікували додаткових роз'яснень щодо закриття 45 санних спусків. Натомість регулярно розміщують інформацію про ситуацію у зимовому місті: наприклад, про пункти обігріву і готовність техніки для розгортання снігу.

Нагадуємо, раніше Фокус розповідав про особливості життя в Канаді. Наприклад, на дні одного канадського озера можна відшукати дані про події, які змінили клімат на Землі мільйони років тому. Крім того, можна дізнатися, як реагує місцева влада, коли стають масштабні пожежі.