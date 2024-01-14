Хотіла запам'ятати захід сонця: жінка випадково сфотографувала НЛО поруч із магазином (фото)

Кет Томпсон, яка зупинилася після походу до супермаркету, щоб сфотографувати гарний захід сонця, несподівано для себе зафіксувала на камеру те, що здалося їй позаземним літальним апаратом.

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У Великій Британії покупчиня Tesco випадково зафіксувала НЛО, намагаючись сфотографувати вечірнє небо біля магазину. Про це пише The Mirror.

49-річна Кет Томпсон не могла повірити своїм очам, коли придивилася до фотографії заходу сонця, яку вона зробила біля магазину Tesco в Уттоксетері, графство Стаффордшир (Англія).

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Британка, яка зупинилася після походу до супермаркету, щоб сфотографувати гарний захід сонця, несподівано для себе зафіксувала на камеру те, що здалося їй позаземним літальним апаратом.

Кет Томпсон зробила перерву в навантаженні покупок на стоянці місцевого Tesco, коли зупинилася, щоб сфотографувати красиве блакитне, рожеве і фіолетове небо. Тільки пізніше, коли британка виклала фотографію в сімейну групу WhatsApp, її близькі звернули увагу на кільцеподібний об'єкт, що ширяв посеред хмар.

Кет не могла повірити своїм очам, коли придивилася до знімка, зробленого у філії Tesco в Уттоксетері, Стаффордшир. Її сестра, Джулія Вільямсон, сказала:

"Моя сестра зробила знімок, тому що їй сподобався колір неба. Ми помітили "НЛО" через кілька хвилин після цього. Кет була в абсолютно звичайному продуктовому магазині. Її чоловік Ніл помітив його першим і пожартував у нашій групі WhatsApp, що інопланетяни не включені", — сказала її сестра Джулія Вільямсон.

Незвичайний об'єкт на фото помітила родина жінки Фото: TriangleNews

Користувачі Facebook обговорили, чим може бути ця розмита пляма в небі.

"Моє (неосвічене) припущення — це... Сатурн", "Я б сказав, відблиски від об'єктива, але якщо збільшити зображення, то це схоже на шматочок місяця крізь дірку в хмарах", "Це безперечно цікаво. У багатьох коментарях говориться, що це відблиски від об'єктива, але зазвичай вони зеленуваті або блакитні, тож я не знаю, чи згодна я з цим. Якщо вона не бачила його в той момент, то, найімовірніше, це відблиск від об'єктива... але все ж...?", "Глюк у матриці", — писали користувачі соцмережі...

Раніше Фокус повідомляв, що жінка впевнена, що за нею стежить НЛО. Кей Торп каже, що фотографії, зроблені за допомогою камери її телефону, доводять, що це не зірка, а ознака позаземного життя.

Також стало відомо, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами".

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