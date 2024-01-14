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"Пахло і починало гнити": школяр знайшов загадкову істоту (фото)

Схожа на крокодила істота, Міссісипський панцирник, риба, крокодил, вид щуки, незвичайна знахідка, загадкова істота
Фото: Wales Online | Хлопчик знайшов загадкову істоту дорогою до школи

Тайріз Мартін знайшов незвичайну тварину дорогою до школи. Хлопчик не міг повірити своїм очам, коли розгледів істоту, яка виявилася наполовину рибою, а наполовину — рептилією.

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Школяр з Уельсу знайшов на стежці біля каналу істоту, схожу на крокодила. Незвичайною знахідкою 2020 року поділилася мама хлопчика в соціальних мережах, шокувавши багатьох людей. Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Велику лускату істоту, схожу на крокодила, було знайдено поруч із каналом в окрузі Кайрфіллі. Виявилося, що до хлопчика її дістав із води місцевий рибалка Девід Террелл.

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Тайріз Мартін знайшов загадкову істоту дорогою до школи. Школяр з Уельсу не міг повірити своїм очам, коли розгледів тварину, яка виявилася наполовину рибою, а наполовину — рептилією. Його "відкриття" набуло широкого розголосу після того, як його мати, Клер, виклала фотографії істоти в соціальні мережі.

"Мій син знайшов його сьогодні вранці дорогою до школи. Він одразу ж надіслав мені це факсом. Воно лежало на березі річки, схоже, що його спеціально поклали туди або щось таке. Воно безумовно було справжнім, пахло і починало гнити", — написала Клер у своєму дописі на Facebook, який було зроблено 2020 року.

Тварину завдовжки близько двох з половиною футів (76 см) з довгим носом і десятками жахливо гострих зубів помітили ще кілька тих, хто прогулювався стежкою.

Схожа на крокодила істота, Міссісипський панцирник, риба, крокодил, вид щуки, незвичайна знахідка, загадкова істота Fullscreen
Багатьох людей налякала ця істота у 2020 році
Фото: колаж Фокус

Вид загадкової істоти оповитий таємницею, люди в соціальних мережах упевнені, що це міссісіпський панцирник (Alligator gar) — риба, яка зазвичай мешкає в Південній Америці. Таку ж пропозицію зробив і рибалка, який дістав тварину з каналу.

"Це божевілля, кілька людей говорили, що вона схожа на щуку, а інші думали про алігатора. Я подивилася в інтернеті, і вона дійсно більше схожа на рептилію", — писала Клер.

У той час RSPCA (Королівське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами) поділяло цю точку зору і заявило, що "тривожні" фотографії вказують на те, що тварина, можливо, була покинута після того, як переросла свій акваріум. Наразі в Англії та Уельсі заборонено утримувати алігаторів як домашніх тварин.

"В Уельсі вже кілька років діють обмеження на утримання риб-алігаторів, і це дуже важкі тварини для успішного утримання, оскільки вони можуть вирости дуже великими, а їхні потреби такі самі, як і в дикій природі. На жаль, ми надто часто бачимо, як від екзотичних улюбленців відмовляються, коли не вдається задовольнити їхні потреби в добробуті", — зазначали фахівці.

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