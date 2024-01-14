"Ви помрете": чоловік знайшов зловісне фото на горищі дачного будинку (фото)

Було важко розібрати, що саме було зображено на ретро-знімку. Користувачі соцмереж радили чоловікові якнайшвидше позбутися фото та втекти звідти.

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Чоловіка попередили, що він "помре", після того, як він виявив моторошну темну полароїдну фотографію з написом "Ви його бачите?" під час прибирання горища свого будинку для відпочинку. Про це користувач із ніком AceFloresX розповів на популярному форумі Reddit.

Чоловік знайшов зловісне старовинне фото під однією з коробок на горищі. Було важко розібрати, що саме було зображено на ретро-знімку.

Фотографія була неймовірно темною і вкритою подряпинами. Але, мабуть, найжахливішою частиною фотографії було те, що було написано прямо під нею. Подряпаний підпис під нею свідчив: "Ви бачите його?".

"Знайшов знімок, коли прибирався в будинку, де відпочивала моя сім'я. Я спробував очистити фотографію, наскільки зміг, але вона сильно подряпана. Я навіть не можу нічого як треба розгледіти, тільки обриси будинку і не бачу обрисів людини. Спробую пошукати ще", — писав автор поста, пояснюючи, як він натрапив на химерне зображення.

Чоловік додав, що він не знає, хто такий "він" і який він має вигляд. Він зазначив, що той факт, що фотографію було зроблено на полароїд і вона мала доволі старий вигляд, означає, що ким би не була людина на фото, її вже "давно немає в живих".

Було важко розібрати що саме було зображено на ретро-знімку Фото: Reddit

Однак моторошна знахідка змусила користувачів Reddit злякатися за чоловіка, і багато хто з них висловив свої власні теорії щодо полароїдної фотографії.

"Схоже, ви потрапили в пастку з фільму жахів. Не хвилюйтеся, будьте розумнішими і рятуйтеся!", — написала одна людина.

Інші попередили чоловіка, що зловісна фотографія може переслідувати його, і закликали повернути її на колишнє місце або заховати в іншому місці.

"Покладіть. На місце. На місце", "Ви помрете, мені стало моторошно від одного погляду на неї. Сховайте її й ніколи більше не говоріть про неї", — писали вони.

Ілюстративне фото Фото: Getty Images

Деякі люди навіть намагалися поліпшити зображення, і ситуація набула тривожного характеру, після того, як автор поста зазначив, що у версії фотографії, відредагованій для поліпшення якості, "здається, щось є". Він був не єдиною людиною, яка помітила щось незвичайне.

"У лівому верхньому кутку я можу розрізнити два ока і дуже моторошну посмішку. Можливо, це просто моя уява", — написала одна людина.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік впав у 40-метрову яму, яку вирив у себе на кухні. Один із сусідів потерпілого розповів, що про золото під підлогою в кухні чоловікові розповів дух уві сні. Жоао Пімента да Сілва витратив понад рік на копання ями, яка була еквівалентна приблизно 12 поверхам.

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