Авторка книжки "Як убити чоловіка" отримала довічний термін за вбивство свого коханого (фото)

На суді стало відомо, що у Ненсі Кремптон Брофі був пістолет тієї ж марки і моделі, з якого стріляли в її чоловіка. Також вона була на камерах відеоспостереження.

Related video

У США авторка романів, яка написала книжку "Як вбити свого чоловіка", була засуджена до довічного ув'язнення за ґратами за те, що вбила власного чоловіка. Про це пише Daily Star.

Ненсі Кремптон Брофі визнали винною в убивстві другого ступеня свого чоловіка, шеф-кухаря Деніела Брофі, у червні 2018 року, після того, як його знайшли мертвим на кухні Орегонського кулінарного інституту в південно-західному Портленді, штат Орегон.

Важливо

Код вічності: поліцейські не змогли розгадати пароль від телефону зі 175 млн спроб

Під час судового розгляду з'ясувалося, що Ненсі володіла пістолетом тієї самої марки та моделі, з якого стріляли в її чоловіка, і, попри її первісне твердження, що в момент смерті чоловіка вона перебувала вдома, її помітили на камерах відеоспостереження, коли жінка їхала на місце злочину і назад.

Присяжним повідомили, що мотивом Ненсі для вбивства чоловіка було бажання перевести в готівку поліс страхування життя на 1,4 мільйона доларів, оскільки вона відчувала труднощі з грошима.

Однак сама американка стверджувала, що у неї не було причин вбивати його, оскільки їхні фінансові проблеми були вирішені шляхом переведення в готівку частини пенсійних заощаджень чоловіка.

Жінка була помічена на камерах відеоспостереження Фото: Daily Star

В оповіданні Ненсі "Як вбити свого чоловіка" описувалися різні способи скоєння злочину, які неможливо було б відстежити. Однак окружний суддя Крістофер Рамрас зрештою виключив цей твір із процесу, заявивши, що він може упереджено поставитися до присяжних, і зазначивши, що його було опубліковано ще 2011 року.

"Як письменниця романтичного саспенсу, я проводжу багато часу, розмірковуючи про вбивства і, відповідно, про поліцейські процедури. Зрештою, якщо вбивство має звільнити мене, я точно не хочу провести час у в'язниці", — писала Ненсі 2011 року.

Раніше Фокус повідомляв, що у справі найбільш невловимого викрадача літаків Д.Б. Купера з'явилася нова зачіпка. Історія, яка вразила всю Америку на початку 1970-х, як і раніше, залишає в невіданні не тільки агентів ФБР, а й весь світ.

Також стало відомо, що поліцейські кидали коктейлі у випадкових перехожих. Крім кидання напоїв, обвинувачені офіцери їздили по калюжах, навмисно обливаючи людей, які очікують на автобусних зупинках.