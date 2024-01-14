Буде не просто: тільки 2% людей можуть помітити число 749 у загадковій головоломці

Новий тест пропонує гравцям чудову можливість перевірити свої навички спостережливості. Людям потрібно виявити непарне число всього за 7 секунд. Це безперечно складне випробування, але цілком здійсненне.

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У новій візуальній головоломці людям належить помітити число 749, що ховається серед інших схожих чисел на картинці. Воно ховається на виду, але його дуже складно помітити через велику кількість інших елементів. Перевірити свою уважність пропонує британське видання The Mirror.

За даними Jagran Josh, тільки 2 % людей можуть розпізнати число 749 у морі чисел 746, але як ви думаєте, чи є у вас усе необхідне для цього?

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Тест на ідеальний зір: лише одиниці зможуть знайти тварину, що сховалася, за 15 секунд

Видання зазначає, що мозок людини, найімовірніше, автоматично виправить 749 так, щоб воно мало такий самий вигляд, як і інші числа, на які вона дивиться. Вам потрібно виявити непарне число всього за 7 секунд. Це безперечно складне випробування, але цілком здійсненне.

Головоломка пропонує гравцям чудову можливість перевірити свої навички спостережливості. Оптичні ілюзії покликані збивати людей з пантелику, змушуючи їх гадати, де вони могли помилитися. У цьому непростому завданні людям належить знайти елемент, який відрізняється від інших на зображенні.

Це випробування не лише на зір, а й на здатність вашого мозку сканувати, ідентифікувати та реагувати на зображення. І так, серед усіх чисел 746 вам необхідно знайти 749 за 7 секунд.

Знайдіть число 749 серед усіх інших за 7 секунд Фото: Jagran Josh

За словами авторів тесту, це перевірка концентрації людини, здатності відсівати відволікаючі фактори й тренування рефлексів. Ігри та завдання для тренування мозку чудово підходять для поліпшення пам'яті та концентрації уваги. Приділяючи час розв'язанню цікавих тестів, ви зможете перемикнути увагу і змусити свій мозок працювати по-іншому. Крім того, візуальні головоломки є чудовим способом розважитися. Однак це останнє завдання може змусити вас витратити на нього більше часу, ніж припускають його автори.

Ви вже знайшли шуканий номер? Якщо ні, то час, найімовірніше, минув, але ви все одно можете продовжувати спроби.

Якщо ви все ще шукаєте — ось вам підказка. Можливо, вам варто зосередити свої зусилля на лівому боці зображення. Нижче буде показано правильну відповідь.

Виконання подібних вправ може допомогти запобігти різним захворюванням Фото: Jagran Josh

Крім того, що подібні завдання і тести допомагають відволіктися під час ранкової поїздки на роботу або в залі очікування, вони також можуть допомогти зберегти гостроту розуму на більш тривалий час. Якщо ця головоломка здалася вам занадто легкою, або ви хочете спробувати свої сили в інших головоломках, чому б вам не спробувати інші завдання, про які ми писали? Чи зможете ви помітити приховану в оптичній ілюзії тварину за 8 секунд?

Раніше Фокус писав, що тільки люди з ідеальним зором зможуть відшукати оленя в зимовому лісі за 8 секунд. На перший погляд, це досить просто, але вас будуть відволікати інші силуети на малюнку.

Також стало відомо, що тільки люди з "гострим зором" побачать дзвіночок серед мерехтливих ключів. Ця головоломка перевіряє ваші навички спостереження та увагу до деталей.