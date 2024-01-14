Найгірший подарунок: дівчина пообіцяла помститися хлопцю за провальний День святого Валентина (фото)

Ніщо не зрівняється з романтичним днем у спа. Але якщо у вашого хлопця сумнівне почуття гумору — відпочинок може бути безнадійно зіпсований.

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Хлопець пообіцяв дівчині шикарні вихідні в спа-салоні. Але замість двох днів відпочинку та догляду за тілом він повіз кохану на екскурсію супермаркетами мережі Spar в американському місті Бірмінгем, штат Алабама. Про те, як дівчина відреагувала на такий подарунок до дня закоханих, написало видання The Sun.

Мрія Сью Пейкі про шикарний відпочинок на вихідні розбилася, коли вона зрозуміла, що її хлопець Девід Берроуз вирішив пожартувати і повіз її всіма дев'ятьма магазинами мережі Spar, які є в місті.

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Є щось у тому, щоб одягнути махровий халат, і цілий день почуватися королівською особою. А оскільки взимку погода особливо не тішить, лежати в сауні або на столі масажиста під шум дощу за вікном — це просто райська насолода.

Натомість Девід вирішив влаштувати розіграш для Сью. Дівчина зібрала сумку і налаштувалася отримати задоволення в спа-салоні. Пара сіла в машину, але першою зупинкою був довколишній супермаркет Spar.

Сью Пейкі не одразу зрозуміла, в чому справа. У першому магазині вона вирішила, що її хлопець просто вирішив перекусити. Підозри виникли тільки після того, як вони зупинилися біля другого магазину.

До неї поступово дійшло, що її обдурили, коли Девід Берроуз продовжив зупинятися в різних магазинах Spar у цьому районі. Причому хлопець наполіг на тому, щоб робити селфі біля кожного магазину. І ці знімки закарбували незадоволену і скривджену Сью, яка не оцінила такий жарт на день закоханих, тому що з нетерпінням чекала на сауну і масаж у спа-салоні.

"Я думав, що це буде смішно. Я купив їй що-небудь у кожному магазині, я ж не повний монстр", — розповів Девід журналістам.

Пара разом уже 17 років, і хоча у Девіда є романтичний бік, він також дуже любить жартувати над близькими людьми.

Пара дві години подорожувала містом і відвідала всі дев'ять магазинів Spar у Бірмінгемі.

Сью зрештою зрозуміла, що це був просто кумедний жарт, який, на жаль, виявився не дуже вдалим, але присягнулася помститися. А Девід, щоб виправити враження від невдалих вихідних, запросив свою дівчину на романтичну вечерю до ресторану і пообіцяв у майбутньому влаштувати їй справжній спа-вихідний.

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