Хотів допомогти: мільйонер "винайшов" спальні капсули зі сміттєвих баків для бездомних (відео)

Історія з незвичайним "винаходом" Пітера Доу викликала хвилю обурення в соціальних мережах. Люди не знайшли нічого людяного або співчутливого в його рішенні допомогти бездомним.

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У Великій Британії мультимільйонер "придумав" спеціальні капсули зі сміттєвих баків для тих людей, які сплять на вулиці. Його винахід викликав бурхливу реакцію в соцмережах у 2020 році. Про це згадує британський таблоїд The Mirror.

Наслухавшись історій про те, як безхатченків штовхали і штовхали перехожі, мільйонер Пітер Доу придумав, як їм допомогти. Він запропонував з'єднувати два сміттєві баки та спати всередині.

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Видання зазначає, що у Великій Британії 120 000 безхатченків, багато з них — діти та підлітки. Благодійні організації побоюються, що ця цифра може бути ще вищою, оскільки безпритульність важко виміряти й часто до неї не включають тих, хто спить у друзів або незнайомців.

Кілька років тому один мультимільйонер спробував розв'язати цю проблему за допомогою свого суперечливого "винаходу", який багатьом британцям припав не до вподоби, адже він фактично відправив людей на смітник.

Бізнесмен Пітер Доу змайстрував капсулу для сну з двох червоних сміттєвих баків, які повертаються на шарнірах і створюють достатньо місця, щоб людина могла прилягти всередині. Підприємець, який набрав 1,9 % голосів на загальних виборах у Кембриджі торік, стверджує, що його "винахід" коштує всього 100 фунтів стерлінгів. Підприємець був упевнений, що так він допомагає бездомним.

"Я бачив по телевізору, як безхатченки спали, скаржачись на те, що їх штовхали й били ногами. Лежачи на вулиці в спальному мішку, ви дуже вразливі", — говорив він 2020 року.

Доу вважав, що всередині сміттєвих баків сухо і тепло Фото: YouTube

Ідея прийшла до містера Доу після того, як він побудував прототип автомобіля для однієї людини, також зі сміттєвого бака. У процесі розробки пристрою він забрався всередину і зрозумів, що там сухо і тепло.

"Я був у повному захваті. Це було безумовно зручніше, ніж спати на землі в наметі. Всередині можна бути повністю захищеним від протягів і дощів. Тут справді затишно, комфортно і сухо", — говорив бізнесмен з Ілі, графство Кембриджшир.

Однак мільйонер також визнавав, що дизайн його капсули викликав деякі питання.

"Деякі люди вважають його геніальним, а інші просто в жаху. Це принизливо — спати на вулиці, і крапка. Я вважаю, що зручніше і безпечніше спати в спальній капсулі, а не тулитися на мокрому асфальті, коли тебе штовхають ногами. Я не вирішую проблему бездомних або тих, хто спить на вулиці, я просто пом'якшую її або даю їм можливість. Я намагаюся не робити жодних припущень, і, на мій погляд, ніхто не повинен цього робити", — зазначав Доу.

Сам Доу лягав у свою спальну капсулу всього на 10 хвилин Фото: Cambridge Independent

На запитання про те, чи спав він сам у своєму винаході, підприємець відповів, що лягав у нього на десять хвилин. Він припустив, що виріб можна використовувати як місце для зберігання одягу та інших речей у денний час.

Коли Пітер Доу відніс два прототипи до місцевого притулку для бездомних у Кембриджі, ніхто з добровольців не погодився їх випробувати. Винахід викликав хвилю обурення в соціальних мережах. Люди не знайшли нічого людяного або співчутливого в такому рішенні.

"Засунути людину в смітник — ніколи не повинно бути "рішенням" чого-небудь. Бездомні — це люди, а не сміття. Їм просто не пощастило так, як тобі. Як мільйонерові, чому б вам не допомогти забезпечити належний догляд?!" — написав один із користувачів у Twitter у лютому 2020 року.

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