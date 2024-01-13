Японець, який "став собакою", надихнув людей на життя в образі інших тварин (фото)

Хлопець на ім'я Токо набув всесвітньої популярності після того, як зняв на відео, як він вбирається, йде в парк зі своєю подругою і прикидається собакою. У відео він стверджує, що виконує мрію, яка була в нього із самого дитинства.

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Японська компанія Zeppet створила костюм для людини, яку багато користувачів соцмереж знають на ім'я Токо, щоб він міг жити як колі. За їхніми словами, його історія надихнула інших людей на те, щоб почати жити в образі різних тварин. Про це пише Daily Star.

Японець виклав цілих 16 000 доларів за неймовірно реалістичний костюм собаки, який для нього пошили на замовлення.

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Токо набув всесвітньої популярності після того, як зняв на відео, як він вбирається, йде в парк зі своєю подругою і прикидається собакою. У відео він стверджує, що виконує мрію, яка була в нього із самого дитинства.

Костюм був виготовлений японською компанією Zeppet, представники якої розповіли, що до них почали звертатися не "типові" клієнти.

"Ми отримуємо широкий спектр запитів на наші креативні проєкти, як від корпорацій, так і від приватних осіб, тож у нас немає "типового" виду клієнтів. Ми пропонуємо і реалізуємо найкращий індивідуальний план дизайну для кожного покупця", — сказав представник компанії.

У Zeppet додали, що їхні костюми собак породи колі стали популярним товаром у всьому світі, і вони отримали безліч позитивних відгуків про них. За їхніми словами, після того, як історія Токо стала вірусною, кількість запитів зросла, і люди хочуть жити в образі найрізноманітніших тварин.

"Увага до Токо призвела до збільшення кількості запитів на створення костюмів тварин для інших клієнтів. Ми створюємо різні костюми тварин, включно з вовками, птахами й навіть горилами", — сказали вони.

Уперше про Токо заговорили в серпні 2023 року Фото: X (Twitter)

На запитання про те, чи раді вони допомогти людям реалізувати їхню мрію про життя в образі тварин, представник компанії відповів, що вони завжди прагнуть забезпечити повне задоволення кінцевим продуктом для своїх клієнтів.

Zeppet також створюють костюми героїв, персонажів мультфільмів і великих талісманів.

Хлопець стверджує, що виконує мрію, яка була у нього із самого дитинства Фото: I want to be an animal/Youtube

Уперше про Токо заговорили в серпні 2023 року.

"Я дуже щасливий, тому що моя мрія стати твариною збулася. Я також вражений величезною увагою преси. Спочатку я зовсім не очікував цього", — сказав він тоді.

Хлопець додав, що завдяки такій реакції йому стало комфортно носити костюм поза своїм будинком.

Раніше Фокус повідомляв, що косметичний засіб може приваблювати гігантських павуків. Усе почалося з того, що одна жінка написала відгук про те, що продукт, який продається в магазинах Sephora, приваблює павуків-вовків. Пізніше інші покупці підтримали розповідь дівчини і поділилися своїми подібними історіями.

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