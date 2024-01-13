Друга спроба: американець вимагає $100 млн або безкоштовні покупки на все життя в Walmart

Представники відомої мережі супермаркетів заперечують свою причетність до подій, через які заарештували Родеріка Джексона.

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Родерік Джексон із Васкома, штат Техас (США), подав дві рукописні скарги до суду. Одна з них на "неправдиву спробу пограбування магазину", а друга на порушення його цивільних прав. Про це пише NBC News.

Американець, який подав до суду на компанію Walmart, вимагає відшкодування збитків у розмірі 100 мільйонів доларів або "необмежену кількість безкоштовних покупок на все життя" в будь-якому їхньому магазині.

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Родерік Джексон подав у понеділок (8 січня) дві рукописні скарги до Окружного суду США Західного округу Арканзасу. У документах немає подробиць про те, чому чоловік подав позов. У скаргах стверджують, що інцидент стався в березні 2021 року в магазині в Омасі, штат Небраска, і був пов'язаний із "неправдивим приводом крадіжки в магазині" та порушенням цивільних прав "за ознакою раси/кольору шкіри".

Джексон вимагає, щоб Walmart оплатив усі його судові витрати й представляє себе сам, без адвоката.

Ілюстративне фото Фото: Вiкiпедiя

Представник Walmart заявив, що компанія не терпить дискримінації будь-якого роду.

"Твердження пана Джексона практично ідентичні до позову, який він подав проти нашої компанії 2021 року і який було відхилено. Ми маємо намір захищати себе від цих звинувачень, щойно отримаємо належне повідомлення, і швидко попросимо суд відхилити всі необґрунтовані претензії", — заявили в компанії.

Видання зазначає, що 2021 року Джексон подав до суду на Walmart у зв'язку з тим самим імовірним інцидентом. У тому позові він написав, що його піддали расовому профілюванню і неправдиво звинуватили у злочині, унаслідок чого його заарештували. Згідно зі скаргою, чоловік зазнав емоційного стресу і болю від наручників.

Спочатку американець вимагав 100 мільйонів доларів і "величезний кредит на майбутні покупки", але пізніше змінив позов і зажадав 175 мільйонів доларів як відшкодування збитків. Того ж року справу було припинено, оскільки він не зміг належним чином подати позов.

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