Непроханий гість: австралійка знайшла отруйну змію в ящику з одягом 3-річного сина (відео)

Небезпечна тварина, найімовірніше, сховалася в одязі, який жінка зняла з вішалки на вулиці напередодні.

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В Австралії жінка, ім'я якої не називається, знайшла одну з найотруйніших змій у світі в шухляді зі спідньою білизною своєї 3-річної дитини. Про це розповів ловець змій Марк Пеллі у відео опублікованому в TikTok.

У будинок одразу ж викликали фахівця з вилову рептилій.

Мельбурнський ловець змій Марк Пеллі, він же "Мисливець за зміями", розповів, що до нього по допомогу звернулася жінка, яка виявила 5-футову (1,5 метра) східну коричневу змію в шухляді зі спідньою білизною свого 3-річного сина.

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Фахівець із вилову рептилій поділився відео, на якому зафіксовано момент, коли він відкрив ящик у спальні хлопчика і підтвердив наявність східної коричневої змії, яка вважається другим за отруйністю видом змій у світі, поступаючись лише внутрішньому тайпану. Вона легко може обігнати людину, що біжить на повній швидкості.

"Таке не щодня побачиш", — каже Пеллі у відеоролику.

За словами мисливця, небезпечна тварина, найімовірніше, сховалася в одязі, який жінка зняла з вішалки на вулиці напередодні, і потрапила в ящик із білизною.

Раніше Фокус повідомляв, що косметичний засіб може приваблювати гігантських павуків. Усе почалося з того, що одна жінка написала відгук про те, що продукт, який продається в магазинах Sephora, приваблює павуків-вовків. Пізніше інші покупці підтримали розповідь дівчини і поділилися своїми подібними історіями.

Також стало відомо, що смертельно небезпечна змія налякала африканську родину. Величезна чорна мамба пересувалася серед прикрас на святковому дереві, а потім сховалася за музичною колонкою.