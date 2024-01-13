На невідомій глибині: в Ісландії чоловік зник безвісти, впавши в тріщину в землі (фото)

У пошуково-рятувальній операції взяли участь близько 200 осіб. Вони працюють наввипередки з часом, адже найближчими днями існує підвищений ризик виверження вулкана.

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Пошуково-рятувальні загони активно шукають невдачливого чоловіка, який провалився в тріщину в землі, що відкрилася після виверження вулкана на північний захід від ісландської столиці Рейк'явіка. Про це пише Futurism.

Діра утворилася внаслідок нещодавньої вулканічної активності на ісландському півострові Рейк'янесскагі.

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Чоловік працював над ущільненням ґрунту в ущелині в прибережному рибальському містечку Гріндавік, недалеко від місця недавнього виверження, у середу вранці (10 січня), коли впав у неї. Повідомляється, що пошуково-рятувальна операція за участю понад 200 осіб тривала всю ніч, але зниклу людину так і не знайшли.

"Ми прийшли шукати його, поки не знайдемо", — розповів журналістам Ульфар Лювікссон, начальник поліції регіону.

Він пояснив, що незрозуміло, наскільки глибока тріщина, і що операцію з пошуку потрібно ретельно планувати, щоб гарантувати, що ніхто більше не впаде. За деякими оцінками, її глибина може досягати 100 футів (трохи більше ніж 30 метрів).

У пошуково-рятувальній операції взяли участь близько 200 осіб Фото: YouTube

Наразі рятувальники по черзі повільно спускаються в тріщину в спеціальному кошику.

"Там, куди він упав, — невелика діра, але коли спускаєшся, там набагато більше місця", — розповів один із членів рятувальної команди.

Видання зазначає, що все місто Гріндавік довелося евакуювати на початку листопада після того, як у землі утворилися величезні тріщини, з яких виривалися небезпечні клуби пари. На щастя, потоки лави, що утворилися внаслідок виверження вулкана, поширилися на безлюдний район півострова.

Ситуація може стати критичною, адже пошуково-рятувальні команди, можливо, працюють наввипередки з часом. Згідно із заявою ісландського метеорологічного управління, опублікованою у вівторок (9 січня), найближчими днями існує підвищений ризик виверження.

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