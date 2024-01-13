На невідомій глибині: в Ісландії чоловік зник безвісти, впавши в тріщину в землі (фото)
У пошуково-рятувальній операції взяли участь близько 200 осіб. Вони працюють наввипередки з часом, адже найближчими днями існує підвищений ризик виверження вулкана.
Пошуково-рятувальні загони активно шукають невдачливого чоловіка, який провалився в тріщину в землі, що відкрилася після виверження вулкана на північний захід від ісландської столиці Рейк'явіка. Про це пише Futurism.
Діра утворилася внаслідок нещодавньої вулканічної активності на ісландському півострові Рейк'янесскагі.Важливо
Чоловік працював над ущільненням ґрунту в ущелині в прибережному рибальському містечку Гріндавік, недалеко від місця недавнього виверження, у середу вранці (10 січня), коли впав у неї. Повідомляється, що пошуково-рятувальна операція за участю понад 200 осіб тривала всю ніч, але зниклу людину так і не знайшли.
"Ми прийшли шукати його, поки не знайдемо", — розповів журналістам Ульфар Лювікссон, начальник поліції регіону.
Він пояснив, що незрозуміло, наскільки глибока тріщина, і що операцію з пошуку потрібно ретельно планувати, щоб гарантувати, що ніхто більше не впаде. За деякими оцінками, її глибина може досягати 100 футів (трохи більше ніж 30 метрів).
Наразі рятувальники по черзі повільно спускаються в тріщину в спеціальному кошику.
"Там, куди він упав, — невелика діра, але коли спускаєшся, там набагато більше місця", — розповів один із членів рятувальної команди.
Видання зазначає, що все місто Гріндавік довелося евакуювати на початку листопада після того, як у землі утворилися величезні тріщини, з яких виривалися небезпечні клуби пари. На щастя, потоки лави, що утворилися внаслідок виверження вулкана, поширилися на безлюдний район півострова.
Ситуація може стати критичною, адже пошуково-рятувальні команди, можливо, працюють наввипередки з часом. Згідно із заявою ісландського метеорологічного управління, опублікованою у вівторок (9 січня), найближчими днями існує підвищений ризик виверження.
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