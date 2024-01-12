Телезірка видалила резонансне фото в бікіні, коли прочитала коментар від свого батька

Ларса Піппен не хотіла засмучувати тата й вирішила, що не варто псувати стосунки через такі дрібниці як "гарячий" знімок в Instagram.

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49-річна телезірка Ларса Піппен, відома за серіалом "Справжні домогосподарки Маямі", видалити своє резонансне фото в бікіні, коли отримала повідомлення від батька. Про це пише видання People.

Напередодні Ларса поділилася в Instagram провокаційним знімком, на якому вона у вузькому чорному бікіні засмагає на пляжному кріслі.

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"Сонечко в моїх думках", — значиться в підписі до фотографії, що дуже швидко зібрало величезну кількість вподобайок.

У коментарях прихильники переважно хвалили її за чудовий зовнішній вигляд, однак було й немало критики. Зокрема юзери присоромили акторку за використання Photoshop для "коригування" фігури.

Піппен давно звикла до хейту, але на цей резонансний кадр невдовзі відреагував навіть її батько, надіславши їй sms: "Ти опублікувала фото. Думаю, тобі потрібно його видалити".

Телезірка каже, що не хотіла засмучувати батька та вирішила, що не варто псувати стосунки через такі дрібниці як "гаряче" фото в Instagram.

Те саме фото Ларси Піппен Фото: Instagram//larsapippen

"Я думаю, що мій тато прочитав усе, що там писали. Моя сім’я традиційна, консервативна та старомодна. Вони не завжди задоволені тим, що я роблю, бо самі живуть дуже скромно — їм не подобається весь галас", — пояснює Піппен і додає, що часто конфліктує з родичами через свою публічну позицію.

Піппен активно веде соцмережі Фото: Instagram//larsapippen

До речі, у Ларси Піппен четверо дітей — Скотті-молодший, Престон, Джастін і Софія. Матір учить своїх нащадків користуватися всіма можливостями для самореалізації.

"Я кажу своїм дітям: "У вас може й не бути такого шансу в житті. Ви повинні скористатися своїми можливостями". Їм часом потрібно про це нагадувати", — додає жінка.

Зірка часто публікує відверті знімки Фото: Instagram//larsapippen

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогера Саймона Бруннера, який показав у своєму Instagram відео з моторошним трюком. У кадрі він однією рукою тримає інфлюенсерку Пію Нідермаєр, яка висить на мотузковому мосту в австрійських горах.

Користувачі мережі з’ясували, що це насправді вдала оптична ілюзія, вона з’являється завдяки певному кутові нахилу камери на місці зйомки.

Водночас 33-річна Айні Сухайді з Лондона опублікувала в TikTok відео зі своєю реакцією на красеня-незнайомця та наступного дня прокинулась справжньою зіркою мережі. Її короткий ролик уже зібрав кілька мільйонів переглядів, тисячі коментарів і репостів.