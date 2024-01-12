Спеціальний тариф: сім'я переїжджає жити в розкішний номер готелю, щоб заощадити гроші

Сім'я з восьми осіб живе в дорогому готелі вже 229 днів і не збирається з'їжджати найближчим часом.

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Одна китайська сім'я викликала хвилю дискусій у соціальних мережах після того, як переїхала на постійне місце проживання в розкішний номер готелю. На їхню думку, це дешевше і зручніше, ніж винаймати або мати власний будинок. Про це пише Odditty Central.

Сім'я з восьми осіб живе в розкішному готелі в Наньяні, китайська провінція Хенань, уже 229 днів і не збирається з'їжджати найближчим часом.

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Отримавши спеціальний тариф (1 000 юанів або 5 327 гривень на день) на розкішний люкс із двома спальнями та великою вітальнею з урахуванням тривалості перебування, сім'я планує залишитися в готелі на невизначений термін. Оскільки в добову вартість люкса також входить електрика, опалення, вода і стоянка. Неназвана сім'я стверджує, що, живучи в готелі, вони дійсно економлять гроші, і їхнє життя стало набагато комфортнішим.

"Ми почуваємося щасливими, живучи тут, тому плануємо жити в готелі до кінця своїх днів. Кімната коштує 1 000 юанів на день. Наша сім'я з восьми осіб живе дуже добре. Я ніколи не думав, що такий спосіб життя допоможе заощадити гроші. Я просто відчуваю, що це робить усе зручнішим", — сказав один із членів сім'ї.

Сім'я перебуває в хорошому фінансовому становищ Фото: YouTube

Видання зазначає, що сім'я перебуває в хорошому фінансовому становищі, у них є щонайменше шість об'єктів нерухомості, але вони вважають за краще жити в готелі. Щоб довести, що вони прожили в готелі Nanyang понад 200 днів, родина показала кілька депозитів на сотні тисяч юанів.

Ця історія викликала бурхливі обговорення в китайських соціальних мережах. Багато хто захоплювався способом життя сім'ї, додаючи, що теж жив би в готелі на постійній основі, якби міг собі це дозволити, інші ставили питання, наскільки комфортний готельний номер для сім'ї з восьми осіб.

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