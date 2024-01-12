Навіює жах. Кім Чен Ин похвалився "бойовим" роботом з ядерним знаком (фото)
Експерти переконані, що новий винахід дуже точно розкриває сутність виховання молодих північнокорейців.
Диктатор Кім Чен Ин, який нещодавно відсвяткував 40-річчя, похвалився новим "бойовим" роботом зі зброєю у руках та ядерним знаком. Це сталося під час візиту лідера Північної Кореї в столичний палац школярів, пише видання Daily Star.
На пропагандистських фотографіях показано, як Кім Чен Ина з гордістю милується новим винаходом, вкрай схожим на іграшкового трансформера. Робот з символом ядерної небезпеки та блакитними вогнями стоїть на фоні фальшивих ракет.Важливо
І хоч це лише модель, експерти переконані, що вона дуже точно розкриває сутність виховання молодих північнокорейців.
"Такий дизайн впливає на виховання дітей ще з раннього віку. Крім суто розважальної функції, подібні іграшки, персонажі та мультфільми мають ідеологічне значення", – зазначає Мартін Вільямс, старший науковий співробітник Центру Стімсона у Вашингтоні.
За словами фахівця, поки в одних країнах світу дітей вчать правил мирного співжиття – старанно вчитися, поважати старших, переходити дорогу в правильному місці, то в інших – прославляють мілітаризм, насильство та боротьбу.
"Я поняття не маю, чи дитина, яка створила того робота, взагалі в курсі, що означає ядерний символ. Усе, до чого торкається північнокорейець, перевіряється на ідеологічну підпорядкованість партії: новинні статті, телевізійні репортажі, книги, пісні, вистави, фільми", – додає він.
Повідомляється, що під час візиту Кіма одягнуті у військову форму діти спочатку привітались з ним, а потім заспівали на сцені.
У своїй промові вождь закликав до реформування освіти, щоб молодь могла отримати практичні знання для соціалістичного будівництва.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Кім Чен Ин зустрівся із жінками на Національній зустрічі матерів у Пхеньяні. Під час події він заплакав та закликав жителів країни народжувати більше дітей.
Крім того, диктатор знову з'явився на публіці разом зі своєю донькою Кім Чжу Е. Вони відвідали фабрику з виробництва балістичних ракет. Південнокорейська розвідка стверджує, що лідер Північної Кореї ростить свою наступницю.