Як готують піцу в різних країнах світу: з'явився список найдивніших рецептів (фото)
"Переможців" назвали після масштабного опитування асоціації Coldiretti, в якому взяли участь тисячі фермерів.
Італійська асоціація Coldiretti опублікувала список найдивніших рецептів піци з різних країн світу. Як з’ясувалось, далеко не всюди цю культову страву вміють готувати смачно, а від деяких кулінарних шедеврів "зап'ястя кожного італійця тремтить від жаху", пише видання Bild.
Зокрема, до чорного списку потрапили рецепти піци з в'яленою тріскою та круто звареними яйцями (Португалія), варіація з індичкою та медом (Швеція), кебабом (Нідерланди), бананами (Південна Африка), а також з кетчупом замість томатного соусу (Англія).Важливо
Окрім того, представники Coldiretti називають "класикою з фільмів жахів" популярну в Америці гавайську піцу, що готується з ананасами.
Повідомляється, що найогидніші рецепти піци були встановленні шляхом масштабного опитування, в якому взяли участь "тисячі фермерів і простих громадян".
На думку респондентів, поза конкуренцією жахливі піци зі зміїним м’ясом, вони дуже популярні у Китаї, В'єтнамі та Таїланді.
Не знайшов підтримки й екзотичний австралійський рецепт. Тамтешні гурмани кладуть на тісто м'ясо кенгуру, крокодила або страуса.
Сільськогосподарська асоціація Coldiretti не повідомляє, скільки саме італійців проголосували за ці рецепти. Але якщо довіритися результатам, то 52% опитаних були розчаровані приготованим тістом, а 48% – не сподобався смак начинки.
Крім того, ми розповідали, як британська сім'я полетіла в Італію, щоб поїсти піцу. Роксана Бальчюнас із Великої Британії регулярно здійснює одноденні поїздки за кордон. Жінка вважає, що для знайомства з більшістю міст достатньо одного дня. Раніше вона уже здійснювала одноденні поїздки в Амстердам і Бельгію, а на черзі — Копенгаген та Ірландія.
Також Фокус писав про кур'єра, який їв піцу клієнтів і намагався це приховати. Відповідний ролик став вірусним і швидко набрав понад 6 мільйонів переглядів.