Як готують піцу в різних країнах світу: з'явився список найдивніших рецептів (фото)

"Переможців" назвали після масштабного опитування асоціації Coldiretti, в якому взяли участь тисячі фермерів.

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Італійська асоціація Coldiretti опублікувала список найдивніших рецептів піци з різних країн світу. Як з’ясувалось, далеко не всюди цю культову страву вміють готувати смачно, а від деяких кулінарних шедеврів "зап'ястя кожного італійця тремтить від жаху", пише видання Bild.

Зокрема, до чорного списку потрапили рецепти піци з в'яленою тріскою та круто звареними яйцями (Португалія), варіація з індичкою та медом (Швеція), кебабом (Нідерланди), бананами (Південна Африка), а також з кетчупом замість томатного соусу (Англія).

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Окрім того, представники Coldiretti називають "класикою з фільмів жахів" популярну в Америці гавайську піцу, що готується з ананасами.

Гавайська піца Фото: Coldiretti

Повідомляється, що найогидніші рецепти піци були встановленні шляхом масштабного опитування, в якому взяли участь "тисячі фермерів і простих громадян".

На думку респондентів, поза конкуренцією жахливі піци зі зміїним м’ясом, вони дуже популярні у Китаї, В'єтнамі та Таїланді.

Піца зі змією Фото: Coldiretti

Не знайшов підтримки й екзотичний австралійський рецепт. Тамтешні гурмани кладуть на тісто м'ясо кенгуру, крокодила або страуса.

Піца з кенгуру Фото: Coldiretti

Сільськогосподарська асоціація Coldiretti не повідомляє, скільки саме італійців проголосували за ці рецепти. Але якщо довіритися результатам, то 52% опитаних були розчаровані приготованим тістом, а 48% – не сподобався смак начинки.

Піца з в'яленою тріскою та м'ясом страуса (зліва) і піца з кебабом (справа) Фото: Coldiretti Піца з в'яленою тріскою та м'ясом страуса (зліва) і піца з кебабом (справа) Фото: Coldiretti

Крім того, ми розповідали, як британська сім'я полетіла в Італію, щоб поїсти піцу. Роксана Бальчюнас із Великої Британії регулярно здійснює одноденні поїздки за кордон. Жінка вважає, що для знайомства з більшістю міст достатньо одного дня. Раніше вона уже здійснювала одноденні поїздки в Амстердам і Бельгію, а на черзі — Копенгаген та Ірландія.

Також Фокус писав про кур'єра, який їв піцу клієнтів і намагався це приховати. Відповідний ролик став вірусним і швидко набрав понад 6 мільйонів переглядів.