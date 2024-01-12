Не могла дихати: незнайомець врятував жінку, яку накрила снігова лавина (фото)

Джанет Хе розповіла, що була похована під снігом, не могла дихати й думала, що помре. На допомогу жінці, яка опинилася в пастці прийшов інший лижник.

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У США жінку, яка в середу (10 січня) опинилася похованою під лавиною в Палісейдс Тахо (штат Каліфорнія), врятував незнайомець, і вона не дістала серйозних травм. Про це пише CBS News.

Джанет Хе та Джозеф Лу досі згадують інцидент, який трапився на гірськолижному курорті. Американка розповіла, що була похована під снігом, не могла дихати й думала, що помре в сніговій пастці.

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Чоловік Джанет, Лу, відчайдушно намагався відшукати дружину, коли на допомогу йому прийшов незнайомець. Смертоносна лавина пронеслася трасою KT-22 в Палісейдс Тахо.

"Вона зійшла прямо за мною", — сказав чоловік.

Американець зазначив, що його дружину ніде не було видно.

"Я не бачу її. Я кричу і кричу. Коли я зрозумів, що може статися, мене це налякало. Я шалено бив лижною палицею по всіх місцях і вигукував її ім'я", — сказав Лу.

За кілька секунд до цього Джанет перебувала прямо за чоловіком, коли, за її словами, відчула, що земля йде з-під ніг. Потрапивши під лавину, вона провалилася вниз на 200 футів (61 метр) і опинилася похована під купою снігу.

"Я не могла піднятися. Мені було дуже важко. Я була похована, моє обличчя потопало в снігу. Мені пощастило, що в мене була маска, а в ній було трохи повітря", — каже Джанет.

Жінка спустилася з гори без травм Фото: нос

У той момент жінка зрозуміла, що може тільки мовчати, щоб зберегти більше повітря. Застрягши в сніговій пастці, вона почула голос зверху, вона зрозуміла, що інший лижник прийшов їй на допомогу.

"Він сказав: "Не хвилюйся, я тебе тримаю". Думаю, це найкраще, що я чула у своєму житті", — згадала американка.

Джанет сфотографувалася з чоловіком, який врятував їй життя. Пара спустилася з гори без травм. За їхніми словами, вони розуміли і тоді, і зараз, що їм пощастило вижити.

Видання зазначає, що 10 січня лавина забрала життя однієї людини, ще одну людину було поранено.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік впав у 40-метрову яму, яку вирив у себе на кухні. Один із сусідів потерпілого розповів, що про золото під підлогою в кухні чоловікові розповів дух уві сні. Жоао Пімента да Сілва витратив понад рік на копання ями, яка була еквівалентна приблизно 12 поверхам.

Також стало відомо, що пенсіонер допоміг поліції спіймати злодія і потрапив у неприємності. Норман Бреннан гнався за підозрюваним понад 3 кілометри, перш ніж допоміг поліцейським заарештувати його. Злочинцю вдалося уникнути покарання, а сам чоловік отримав штраф за порушення правил дорожнього руху.