Завалялася в кишені: рідкісну монету продали за "цілий статок" на eBay (фото)

Головна причина такої популярності полягає в тому, що з моменту її випуску у 2009 році в обіг надійшло всього 210 000 екземплярів.

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Рідкісні монети можуть принести людям купу грошей, якщо у них у кишені завалялася бажана штучка. Щойно ми бачили, як монета номіналом 50 пенсів із Королівських ботанічних садів К'ю (Kew Gardens) у Великій Британії була продана за суму, що в сотні разів перевищує її номінальну вартість. Про це пише Daily Star.

Багато людей навіть не підозрюють, що деякі з них можуть коштувати цілий статок. 50 пенсів Kew Gardens, безумовно, перебувають у списку найбажаніших.

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Видання зазначає, що в обігу перебуває всього 210 000 примірників, колекціонери рідкісних монет часто прагнуть роздобути їх у свої руки. Нещодавно на eBay один із продавців зміг продати її за сотні фунтів стерлінгів. Після закінчення аукціону 10 січня рідкісний екземпляр було продано за "ціле багатство", а точніше за 155 фунтів стерлінгів (майже 7500 гривень), що в 310 разів перевищує його номінальну вартість.

"Рідкісна циркулююча монета 50 пенсів Kew Gardens у хорошому стані", — написав продавець.

У підсумку лише три користувачі eBay зробили п'ять окремих ставок, щоб роздобути такий цінний експонат. Ціна на неї становила 120 фунтів стерлінгів (5800 гривень), а через кілька днів зросла до 150 фунтів стерлінгів (7247 гривень). Останній учасник торгів завершив усе за день до закінчення аукціону з ціною у 155 фунтів стерлінгів (майже 7500 гривень). Наприкінці продавець також накинув 4,79 фунта стерлінгів за економічну доставку (232 гривні). Хто саме став новим власником монети поки що не відомо.

На монеті зображена знаменита китайська пагода, яка стала культовою лондонською пам'яткою Фото: колаж Фокус

Причина такої популярності полягає в тому, що з моменту випуску у 2009 році в обіг надійшло всього 210 000 примірників. На ній зображена знаменита китайська пагода, яка стала культовою лондонською пам'яткою.

Монета була випущена на честь 250-річчя пам'ятки 2009 року. Раніше на eBay вона продавалася за сотні фунтів стерлінгів.

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