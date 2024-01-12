Вбивча краса. 22-річна пілотеса винищувача претендує на титул "Міс Америка" (фото)

Дівчина прагне зламати усі стереотипи та показати, що жінки можуть бути ким завгодно: сильними в армії, красивими у вечірній сукні та вразливими, коли справа доходить до сім’ї.

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Медісон Марш з американського Арканзасу стала першою офіцеркою військово-повітряних сил, яка претендує на титул "Міс Америка". Вона увійшла до числа 50 королев краси, що змагатимуться за основну нагороду у Флориді 13 і 14 січня. Про це дівчина зізналась у своєму Instagram.

У травні 2023 року Медісон коронували як "Міс Колорадо". Незадовго до цього вона закінчила Академію військово-повітряних сил США (USAFA).

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У разі перемоги дівчина хоче допомогти хворим на рак.

"Справа не в тому, щоб влаштувати на сцені шоу, я хочу привернути увагу до добра", – заявила Марш, яка до цього вже брала участь у кількох невеликих конкурсах краси.

Не так давно пілотеса пережила гіркий удар долі: у 2018 році від раку підшлункової залози померла її мати Вітні. Після цього Марш заснувала організацію для підтримки хворих на онкологію, вона влаштовує благодійні акції та збирає пожертви на їхнє лікування.

"Усе, що я роблю, – для моєї мами. Щодня прагну бути схожою на неї – сповненою любові та готовності допомогти", – каже дівчина і додає, що прагне зламати усі стереотипи та показати, що жінки можуть бути ким завгодно: сильними в армії, красивими у вечірній сукні та вразливими, коли справа доходить до сім’ї.

Пілотеса винищувача Медісон Марш Фото: Instagram//Madiisabellaa

На відміну від інших кандидаток, Медісон не потрібно спеціально займатися якимись видами спорту, оскільки вона і без того повинна завжди бути у формі як пілотеса винищувача – ця робота важка і вимагає від неї відмінної фізичної підготовки.

Літаками дівчина захопилась ще у дитинстві. У 13 років батьки відправили її у тематичний табір, де вона дізналась багато цікавої інформації про космонавтів та пілотів-винищувачів. У 15 років вона почала брати уроки пілотування, а через два роки отримала ліцензію.

У разі перемоги дівчина хоче допомогти хворим на рак Фото: Instagram//Madiisabellaa У разі перемоги дівчина хоче допомогти хворим на рак Фото: Instagram//Madiisabellaa

У майбутньому Медісон Марш планує стати пілотесою винищувача Top Gun.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що українські красуні часто досягали успіху на конкурсах краси "Великої четвірки", але поки що жодна з них не завоювала корону переможниці. Ми згадували, які місця займали красуні з України на провідних світових конкурсах краси.

Крім того, у 2023 році уперше в історії трансгендерна жінка перемогла на конкурсі "Міс Нідерланди".