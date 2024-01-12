Так більше не можна: 27 тисяч шедеврів негайно перейменовують (фото)

Співробітники музею Прадо заявили, що новація не зачепить творів мистецтва, що вважаються "історичними". Наприклад, гравюру Франсіско Гої.

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Мадридський музей Прадо перейменовує картини зі згадками про "карликів", щоб відповідати вимогам нової ст. 49 іспанської Конституції. Наразі головна художня галерея країни працює над тим, щоб вилучити суперечливий термін з назв та описів багатьох шедеврів світового мистецтва. Про це пише газета El País.

Назву "інвалід", що вважається образливою, буде замінено на інший термін "людина з обмеженими можливостями". Окрім того, музей прибере й згадку про "деформованість". Новація зачепить близько 27 тисяч описів на вебсайті, а також 1800 – уже виставлених робіт.

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Одним з перших шедеврів, що змінив свою назву, стало полотно Веласкеса "Хлопчик з Вальєкаса". На картині 1638 року зображено Франсіска Лезкано, чоловіка з Країни Басків.

"Хлопчик з Вальєкаса", Веласкес Фото: MUSEO NACIONAL DEL PRADO

Раніше в підписі було зазначено: "Окрім карликовості, він страждав на "кретинізм з олігофренією". Тепер написано: "Окрім ахондроплазії, він страждав на "кретинізм з олігофренією".

Разом з тим, співробітники музею Прадо заявили, що не будуть перейменовувати картини, які вважаються "історичними". Наприклад, гравюру El maricón de la aunt Gila, ім’я якої сам Гоя написав від руки.

Гравюра El maricón de la aunt Gila. Такі назви не будуть змінені Фото: MUSEO NACIONAL DEL PRADO

Раніше Фокус писав, що вчені з Великої Британії розгадали таємницю картини "Мадонна з трояндою", яку на початку XVI ст. створив відомий італійський художник Рафаель – геній епохи Відродження.

Крім того, ми повідомляли, що шедевр знаменитого іспанського художника Дієго Веласкеса безслідно зник перед тим, як перейти в руки нового власника. У лютому 2024 року портрет у повний зріст планували продати на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку. Його орієнтовна ціна — 90 мільйонів доларів.