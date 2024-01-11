З'явилися сльози радості: у США син допоміг мамі виграти велику суму в лотерею

Переможниця лотереї зазначила, що цей приз став справжнім "благословенням". Жінка планує повернутися до навчання та здобути ступінь магістра в галузі дитячого виховання.

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Жінка, ім'я якої не називається, зі штату Делавер, що в США, зайшла перекусити із сином і зрештою купила лотерейний білет, який приніс їй 100 тисяч доларів. Про це пише Miami Herald.

Хлопчик, який обожнює кросворди, порадив мамі купити два скретч-білети "$100 000 Кросворд", побачивши їх у торговому автоматі.

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За словами представників лотереї, пара повернулася до своєї автівки, і там жінка стерла захисний екран із двох білетів, кожен із яких коштував 10 доларів, перш ніж вирушити додому. Перший квиток виявився невдалим, але другий приніс американці приз у розмірі 100 000 доларів.

"Я почала стирати й побачила, що слова збігаються. Я зрозуміла, що ми щойно виграли 100 000 доларів! Я не вірила, що це реальність, поки гроші не опинилися в мене в руках", — розповіла вона співробітникам лото.

У переможниці, яка ніколи не вигравала більш ніж кілька сотень доларів, навіть з'явилися сльози радості, доки вона показувала своєму синові виграшний білет. Американка зазначила, що цей приз став справжнім "благословенням".

Ілюстративне фото Фото: Missouri lottery

Жінка планує використати виграні гроші, щоб повернутися до навчання та здобути ступінь магістра в галузі дитячого виховання. За словами представників лотереї, вона отримала четвертий із восьми головних призів гри.

Раніше Фокус повідомляв, що британка, яка жила на допомогу, стала мільйонеркою після двох грандіозних виграшів у бінго. Історія успіху мами чотирьох дітей у 2019 році вразила багатьох людей. За 10 днів Аніта Кемпбелл змогла віддати кредит і купити новий будинок своєму батькові.

Також стало відомо, що мільйонер похвалився, що може дозволити собі кілька дружин. Курсат Їлдирим після перемоги в лотереї звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно смітити грошима, витративши понад 1,6 мільйона доларів за перший місяць. Нещодавно він показав, як проводить свій вільний час.