Апартаменти в небі: величезний 325-метровий хмарочос захитався під час шторму (відео)

93-поверхова Бруклінська вежа почала розгойдуватися під час поривів вітру силою 95 км за годину. Ролик, який виклали в соцмережі, сильно налякав глядачів.

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У США 1066-футовий (майже 325 метрів) хмарочос захитався під час 60-мильного (95 км) шторму. Багато очевидців події були налякані подібним видовищем. Моторошні кадри опублікували в Instagram-акаунті @whatisnewyork.

93-поверхова Бруклінська вежа в Нью-Йорку почала розгойдуватися під час поривів вітру силою 60 миль (95 км) за годину. Ролик, який виклали в соцмережі, сильно налякав глядачів. Однак багато інших людей помітили в ролику іншу, моторошнішу деталь.

Бруклінська вежа в Нью-Йорку височіє над іншими районами міста, її висота становить 93 поверхи або майже 325 метрів. У вівторок (9 січня) відеозапис, на якому хмарочос розгойдується, став вірусним у соцмережах. Будівля намагалася вистояти під час сильних поривів вітру, які Національна метеорологічна служба назвала "небезпечним" зимовим штормом.

"Таймлапс розгойдування Бруклінської вежі за поривів вітру в 60 миль за годину", — свідчив підпис під відео.

Менш ніж за добу пост набрав понад 61 000 лайків і понад мільйон переглядів. Багато людей писали в коментарях, що відчули нудоту після перегляду ролика.

"Причина №1, через яку я ніколи не зможу жити в розкішних апартаментах у небі", "Я знаю, що вони призначені для цього, але все одно так не можна", — писали користувачі соцмереж.

Багато людей писали в коментарях, що відчули нудоту після перегляду ролика Фото: Instagram

Водночас багато людей визнали, що після перегляду 37-секундного ролика в них "відкрився новий страх", інші помітили ще одну моторошну деталь у відео. Одні двері в ширшій частині вежі яскраво світилися на тлі похмурого нічного неба, вони відчинялися та зачинялися за своїм бажанням.

"Як ви думаєте, скільки привидів увійшло та вийшло з цих дверей", "Для мене це двері привидів", — писали вони.

Видання Daily Star зазначає, що інженери спеціально проєктують хмарочоси, щоб вони могли протистояти таким природним явищам як екстремальна погода й землетруси. Серед професіоналів галузі цей термін отримав влучну назву "розгойдування будівлі".

"Будівля (як і всі високі будівлі) спроєктована так, щоб рухатися та поводитися саме так під час вітряного дня", — повідомив представник керуючої компанії Brooklyn Tower.

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