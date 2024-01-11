Неможливо продати. Лялька-клоун із фільму жахів "прокляла" будинок за 230 тисяч євро (фото)

Один із потенційних покупців поскаржився, що мало не пережив серцевий напад, коли побачив моторошну статую у натуральну величину.

Related video

Потенційного покупця будинку за 230 тисяч євро відлякала моторошна лялька-клоун Пеннівайз у натуральну величину. Після цього особняк у селі Пенібрін, що на північ від англійського Кардіффа, жартома називають "проклятою". Курйозні фото опублікував таблоїд Daily Mail.

"Ми раді представити ось це помешкання з трьома спальнями, просторою вітальнею, зручним під’їздом, палісадником і басейном на задньому дворі. Він повністю відповідає всім вимогам як для тих, хто купує вперше, так і для сімей", – вказано в описі об'єкта нерухомості.

Важливо

Потрапили в пастку: багатоквартирний будинок був забитий дошками з мешканцями всередині (відео)

На оприлюднених кадрах можна побачити досить скромні інтер’єри. Кухня поєднана з офісом, а на другому поверсі розташовані три спальні та ванна кімната.

Якщо роздивитися уважніше, то у вітальні можна побачити знаменитого клоуна з фільму жахів "Воно" 1986 року. Іграшковий монстр ховається у кутку біля маленького обіднього столу.

"Кожного разу, коли я входив у цю кімнату, то переживав серцевий напад. Цікаво, чи продається статуя Пеннівайза в натуральну величину разом із будинком?" – поцікавився один із потенційних покупців.

Попри це, агенти з нерухомості Flying Keys все ж сподіваються знайти нового власника. Серед ключових переваг вони згадують про "безпосередню близькість" до кількох авторитетних початкових і середніх шкіл, наявність на території великого літнього будиночка із подвійним склопакетом, доглянуті газони та зручну під’їзну дорогу.

Юзери у коментарях на сайті з продажу нерухомості Rightmove сміються, що через невдалий декор у будинку покупців стає тільки менше.

Лялька-клоун Пеннівайз відлякує покупців будинку Фото: Jam Press Лялька-клоун Пеннівайз відлякує покупців будинку Фото: Jam Press

Нагадаємо, раніше Фокус писав про подружжя, яке від безвиході переїхало жити в стару церкву. Після капітального ремонту їхнє сімейне гніздечко стало предметом для заздрості. Про історію незвичної реконструкції вони часто розповідають у своєму TikTok.

Також ми писали про блогерку Джейн Діллон Хорнер з Лос-Анджелесу, яка разом зі своєю сестрою та мамою живе у крихітному гаражі. Дівчина показала на відео своє незвичайне житло, де є все необхідне для життя – електрика, вода та інтернет.