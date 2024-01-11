"Не розумів, де перебуває": збитий з пантелику водій вилетів на зустрічну смугу (відео)

Співробітники поліції повідомили, що в службу 911 надійшло близько десяти дзвінків із повідомленнями про неадекватного водія.

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У США літній, "вкрай розгублений", автомобіліст виїхав на зустрічну смугу на жвавому шосе в штаті Массачусетс, ледве уникнувши кількох аварій під час сніжної бурі в неділю ввечері (7 січня). Про це пише New York Post.

76-річний чоловік, ім'я якого не називають, сказав владі, що він "не розумів, де перебуває".

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Чоловік проїхав на Toyota Corolla 2015 року кілька миль і здійснив кілька зіткнень із водіями, які рухалися зустрічною смугою на шосе Interstate-93 у Бостоні. Кадри інциденту під час сніжної бурі потрапили в інтернет.

Водій зупинився тільки тоді, коли снігоприбиральні машини штату опинилися поруч зі з'їздом, щоб запобігти подальшому руху його автомобіля, повідомив представник місцевої поліції. До цього літній чоловік, особу якого не встановлено, безтурботно їхав на південь зустрічною смугою північного шосе, а повз нього проносилися інші автомобілі. Інші водії сигналили американцеві, але йому було все одно.

Співробітники поліції повідомили, що в службу 911 надійшло близько десяти дзвінків із повідомленнями про неадекватного водія.

"Офіцери поговорили з водієм, той, мешканець міста Лінн, був украй розгублений і заявив, що не розуміє, де перебуває", — розповіли представники поліції.

Чоловік не був у стані алкогольного сп'яніння Фото: Boston 25 News

Поліція вирішила, що в нього проблеми зі здоров'ям. Американець не був у стані алкогольного сп'яніння. Автомобіль пенсіонера відбуксирували до поліцейської дільниці в Південному Бостоні, а чоловіка забрав друг.

"Поліцейські поговорили з другом чоловіка про його нестійку поведінку, викликану станом здоров'я. Чоловікові було виписано штраф за порушення правил дорожнього руху. Поліція направила в RMV повідомлення про негайну загрозу призупинення дії його водійської ліцензії", — повідомляє представник поліції.

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Також стало відомо, що безглузда помилка на дорожньому знаку засмутила жителів міста. Покажчик був встановлений поруч із новим мостом і показував напрямок руху. Востаннє дорожні знаки оновлювалися в цьому районі у червні 2023 року.