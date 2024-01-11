Чоловік показав "секретну кнопку", щоб пройти в метро без квитка (фото, відео)

Одного поруху руки цілком достатньо, щоб обманути систему контролю, вартість якої оцінюється в 700 тисяч доларів.

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Американський блогер показав простий лайфхак, за допомогою якого можна проїхатись у метро без квитка. Завдяки всього одному руху турнікети лишаються відкритими близько п'яти секунд. Цього достатньо, щоб "заєць" проскочив слідом за пасажиром, який заплатив за проїзд. Відповідне відео хлопець опублікував на своїй сторінці у TikTok.

На відео пасажир підходить до турнікетів на станції метро Sutphin Boulevard-Archer Avenue у Нью-Йорку, потім перехиляється через лопаті й махає рукою перед датчиком.

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Як з’ясувалося, цього достатньо, щоб обманути систему контролю, вартість якої оцінюється в 700 тисяч доларів. Саме зараз її тестують, щоб боротися з безквитковим проїздом.

Працівник метрополітену у коментарі журналісти New York Post каже, що таких хитрунів вистачає: "Одна людина заплатить, а троє пройдуть. Або хтось проїжджає з коляскою, а інші – слідом за ним. Коли я таке бачу, то кажу: "Ні, ви повинні заплатити". Я їх не пропускаю".

До слова, нові турнікети в Нью-Йорку були встановлені наприкінці минулого року, аби протидіяти спробам безквиткового проїзду. За словами місцевих чиновників, через це бюджет міста недоотримав 690 мільйонів доларів у 2022 році.

Іронічно, що старі турнікети з високими металевими лопатями було значно важче перестрибнути чи пролізти під ними. До того ж вони були зручнішими для пасажирів з габаритними речами чи багажем.

Нові турнікети в Нью-Йорку Фото: NY Post

Цього тижня на станції метро Sutphin-Archer поліціанти уважно спостерігали за ефективністю роботи нової системи контролю, час від часу зупиняючи нахабних порушників закону і навіть виписали одному чоловікові штраф у розмірі 100 доларів.

Нью-йоркський метрополітен уже шукає альтернативне розв’язання цієї проблеми. Нещодавно було оголошено тендер на нову систему оплати проїзду, в якому зазначено, що турнікети потрібно спроєктувати таким чином, щоб мінімізувати ризики непроплати проїзду шляхом проходу під ними, над ними або будь-яким іншим способом.

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