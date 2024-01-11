Любов без кордонів. Сантехнік несподівано дізнався, що його дівчина змінила стать (фото)

Кессіді Колі з дитинства відчувала себе жінкою й до 14 років намагалась впоратися з емоціями та почуттями.

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Сантехнік Джессі Швенкер із Флориди, що в США, несподівано дізнався, що його 25-річна дівчина Кессіді Колі раніше була хлопцем і здійснила трансгендерний перехід. Пара почала зустрічатись після тижневого листування в Instagram. Про їхню дивовижну історію написало видання Daily Mail.

29-річний Швенкер ніколи й подумати не міг, що зможе перебувати у подібних стосунках, але йому було дуже добре разом з дівчиною, тож він наважився на цей крок.

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"Ми ділимося нашою історією не для того, щоб отримати вподобайки чи перегляди. Хочемо зламати усі бар’єри та бути голосом для тих чоловіків, на яких дивляться зневажливо через стосунки з трансжінкою. Наше головне послання полягає у тому, що любов не має кордонів", – розповідає Джессі.

За його словами, Кессіді з дитинства відчувала себе жінкою й до 14 років намагалась впоратися зі своїми емоціями та почуттями. Одного дня вона натрапила на відео в YouTube, де розповідалось про трансформацію іншої людини, і це стало для неї прикладом для наслідування.

Сама Кессіді зізнається, що батьки підтримували кожен її крок. Але цей шлях не був легким. Дівчина довгий час не могла влаштувати особисте життя.

25-річна Кессіді Колі здійснила трансгендерний перехід Фото: Love Don't Judge

"Більшість хлопців, з якими я зустрічалася, прагнули лише реалізувати фантазією – провести час із такою, як я. Поруч з Джессі я відчуваю себе особливою. Він поставив мене на п’єдестал і сказав, що незважаючи ні на що бачить у мені людину з добрим серцем", – каже дівчина.

Джессі Швенкер зі своєю дівчиною Фото: Love Don't Judge

Деякі друзі та родичі Джессі не підтримали його рішення, зокрема чоловік перестав спілкуватися зі своїми батьками. Однак він все ж сподівається одного дня помиритися з ними.

"Є кілька друзів, яких я втратив на цьому шляху. Вони вважають, що дружити зі мною тепер соромно. Але насправді це благословення, бо вони ніколи й не були справжніми друзями, якщо не хочуть бачити мене щасливим", – додає він.

Невдовзі Джессі планує зробити Кессіді пропозицію й усиновити двох дітей.

Джессі Швенкер зі своєю дівчиною Кессіді Колі Фото: Love Don't Judge Джессі Швенкер зі своєю дівчиною Кессіді Колі Фото: Love Don't Judge

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американського журналіста і письменника Габріеля Мака, який переніс операцію зі зміни статі, а також знявся для обкладинки New York Magazine в одних трусах.

Крім того, ми писали, що помічниця міністра охорони здоров'я США Рейчел Левін стала першою відкритою трансгендерною чотиризірковою офіцеркою в історії країни.