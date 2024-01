"З ним треба бути обережним": величезний 13-кілограмовий кіт шукає хазяїна (фото)

Пухнастик на прізвисько Фрості дещо дивакуватий, він не дуже любить людей й категорично не сприймає жодних обмежень.

Related video

Величезний 13-кілограмовий кіт, що отримав кумедне прізвисько One Frosty Too Many ("Суцільний мороз", а якщо скорочено – Фрості), шукає собі нового власника. Пухнастик наразі перебуває в одному з притулків Вірджинії, що у США. Про це повідомляє Річмондська організація з догляду та контролю за тваринами (RACC) на своїй сторінці у Facebook.

Зоозахисники дуже сподіваються, що Фрості у цьому році зможе трохи схуднути, а також стане привітнішим, аби знайти новий дім та турботливого господаря.

Важливо

Машина для вбивства: який вигляд має найсмертоносніший у світі дикий кіт (фото)

За їхніми словами, сіро-білий кіт із "золотими очима" ласкавий та милий, але дещо дивакуватий, він не дуже любить людей й категорично не сприймає жодних обмежень.

"Поки ви дозволяєте робити все, що та коли йому заманеться, то все буде добре. Однак з ним треба бути обережним", – розповідають працівники організації RACC й додають, що Фрості знадобиться ще деякий час, щоб позбутися капризних звичок, зокрема неконтрольованої пристрасті до їжі.

Кремезний красень, на жаль, так і не полюбив притулок, тож для нього ексклюзивно відвели окрему кімнату зі всіма зручностями. З того часу він трохи "відтав", досягнувши помітних успіхів у соціалізації.

"Цей джентльмен, безумовно, вийшов зі своєї шкаралупи відтоді, коли ми востаннє публікували його фото. Фрості милий, ласкавий, ніжний і хоче просто сидіти поруч зі своїм хазяїном цілий день", – зазначили його опікуни.

На момент публікації стало відомо, що чотирилапого вже "всиновили". У коментарях співробітники RACC опублікували фотографію Фрості з новою хазяйкою. Вони виглядають щасливими разом.

Фрості з новою хазяйкою Фото: Richmond Animal Care and Control

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Стефані Барстоу з Корбі, яка несподівано знайшла свого кота Дюка. Пухнастик зник ще в січні 2017 року. Жінка була дуже рада знову побачити свого чотирилапого друга. Як з'ясувалося, весь цей час він жив зовсім поруч.

Крім того, ми розповідали про зниклого у 2012 році кота Тобі, який несподівано повернувся додому напередодні Різдва. Власники домашнього улюбленця, сім’я Алланів із Великої Британії, забрали його зі служби захисту котів Cats Protection, куди пухнастика доправила жителька містечка Бедфорд.