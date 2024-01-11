Перетворили на звалище: історичне місце завалили цілою горою сміття (фото)

Лісовий масив Хоадс-Вуд є об'єктом особливого наукового інтересу. Попри знаки, що попереджають про неприпустимість незаконного скидання комерційних відходів, ліс став популярним місцем для сміттярів.

Related video

Агентство з охорони довкілля Великої Британії (Environmental Agency, EA) розслідує, хто звалив сміття на чотирьох акрах лісового масиву в Хоадс-Вуд (Hoad's Wood) у Кенті (графство в Англії), оскільки історичне місце перетворилося на "огидне" звалище. Про це пише The Mirror.

Гора сміття піднялася у висоту на 12 футів (3,65 метра).

Важливо

Потрапили в пастку: багатоквартирний будинок був забитий дошками з мешканцями всередині (відео)

Лісовий масив Хоадс-Вуд у Кенті є об'єктом особливого наукового інтересу (SSSI). Попри знаки, що попереджають про неприпустимість незаконного скидання комерційних відходів, ліс став популярним місцем для сміттярів. Співробітники EA об'єднали зусилля з сільською оперативною групою поліції Кента, Радою графства Кент та іншими агенціями, щоб зловити винних.

Один із місцевих жителів, який побажав залишитися невідомим, був шокований станом лісу.

"Чесно кажучи, я ніколи не бачив нічого подібного. Це огидно. Я пішов подивитися і натрапив на гору сміття заввишки близько 12 футів. Я думаю, там викинуто сотні тисяч тонн відходів. Хтось має нести за це відповідальність, а люди мають знати, що відбувається в наших лісах", — сказав він.

Лісовий масив Хоадс-Вуд є об'єктом особливого наукового інтересу Фото: SWNS

Видання зазначає, що в лісі мешкає безліч птахів, як-от солов'ї, вальдшнепи, повзики, великі строкаті дятли та вівчарики. Тут також мешкають різні метелики, зокрема два рідкісні види. Представник Агентства з охорони довкілля підтвердив, що триває розслідування за фактом викиду сміття в Хоадс-Вуд. За його словами, воно стосуватиметься ймовірного незаконного складування комерційних відходів у лісовому масиві.

"Влада приголомшена цим видовищем, що шокує. Пригнічує, що деякі люди вважають прийнятним жорстоке поводження з цією заповітною землею. Hoad's Wood слід поважати, а не псувати недобросовісними діями. Наслідки цього заслуговують на моральний осуд, вони тягнуть за собою значні витрати для суспільства і завдають глибокої шкоди флорі та фауні з довгостроковими наслідками", — сказала Іоланда Баркер з парафіяльної ради Грейт Чарт і Сінглтон.

Місцевість Хоадс-Вуд, також відома своїм трагічним минулим. У 2021 році в лісі було знайдено тіло вбитої Сари Еверард.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік живе в покинутому селі після потопу. Пабло Новак повернувся в рідне село після повені в 1985 році. Чоловік є єдиним жителем туристичного центру, який колись бурхливо розвивався.

Також стало відомо, що таємничий покинутий острів заборонено відвідувати. Невеликий клаптик суші являє собою крихітний насип зі скель і зелені, з якого стирчить дивний металевий каркас.