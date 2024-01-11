Instagram vs реальність: як насправді виглядають найвідоміші місця на планеті (фото)

Розрекламовані в інтернеті фотографії та відео далеко не завжди виправдовують очікувань мандрівників.

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Розчаровані мандрівники продовжили у TikTok тренд, що раніше був дуже популярним в Instagram, й діляться найвідомішими локаціями на планеті, які не виправдали їхніх очікувань. Серед них: скляний пляж у Форт-Бреггу, Великий каньйон в Аризоні, Таймс-сквер у Нью-Йорку та Єллоустонський національний парк.

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Наприклад, TikTok-блогерці Джен не вдалося насолодитися виловом лососів на Алясці. Розрекламовані в інтернеті фотографії для поціновувачів такого дозвілля призвели до того, що тут більше ніде яблуку впасти.

"Мені потрібно знайти секретне місце", – написала жінка в описі до свого відео з мандрівки.

Риболовля на Алясці Фото: TikTok Риболовля на Алясці

Інша користувачка завантажила кліп, на якому показує різницю між Instagram та реальністю Horseshoe Bend. Дівчина мріяла побачити неймовірний краєвид, але цьому завадили натовпи на краю кратера.

Horseshoe Bend в соцмережах і насправді Фото: TikTok Horseshoe Bend в соцмережах і насправді

Наступне розчарування – Єллоустонський національний парк в американському штаті Вайомінг. Погодьтесь, виверженням гейзера Old Faithful здалеку виглядає зовсім не так, як зблизька.

Гейзер в Єллоустонському національному парку Фото: TikTok Гейзер в Єллоустонському національному парку Фото: TikTok

Скляний пляж у Форт-Бреггу з різноколірною скляною галькою та доданими у графічних редакторах фільтрами також виглядає значно цікавіше, аніж у реальному житті.

Скляний пляж у Форт-Бреггу Фото: TikTok Скляний пляж у Форт-Бреггу Фото: TikTok

А ось таким побачили знаменитий Великий каньйон дует мандрівників Бріттані та Ітан Бенджі. Блогери поскаржились на величезні черги, відсутність стоянок та натовпи галасливих туристів.

Великий каньйон Фото: TikTok Великий каньйон Фото: TikTok

Тим часом Анжа ван Вік була шокована, зустрівши в омріяному Нью-Йорку тисячі жебраків й наркозалежних, а також тони сміття на узбіччях, бігаючих по метро щурів, тарганів та мишей.

Нью-Йорк: очікування та реальність Фото: TikTok Нью-Йорк: очікування та реальність Фото: TikTok

Раніше Фокус писав про британський курорт Борнмут, який у 1960-х роках був одним із найпопулярніших центрів для відпочинку. Однак останнім часом ця казкова локація помітно здає позиції. Мандрівники скаржаться, що в місто не приходять інвестиції, а також помітно погіршилась сфера обслуговування і розвелося "повно дурнів та бомжів".

Крім того, ми розповідали про 30-річну Леслі МакНейр, яка 9 років їздила світом з одним рюкзаком і без смартфона. На сьогодні жінка відвідала майже 80 країн світу на шести континентах.