Не могла навіть стояти: жінка пройшла довгий шлях до схуднення, скинувши 136 кг (фото)

За 30% жиру в організмі жінка з відносно невисоким зростом насилу витримувала вагу. Однак після схуднення Вітні Вілер стала зовсім іншою людиною. Вона розповіла про свій шлях до схуднення.

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У свої "найважчі роки" Вітні Вілер зі Спрінгфілда, штат Міссурі, США, важила 247 кг і насилу могла навіть ходити. Жінка скинула 136,5 кілограмів і почувається зовсім інакше. Про це пише Daily Star.

Жінка порівняла свій шлях до схуднення з "виходом із труни".

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За 30% жиру в організмі жінка з відносно невисоким зростом у 170 сантиметрів насилу витримувала вагу. Їй було важко стояти та ходити. Однак після схуднення вона стала зовсім іншою жінкою. Вітні розповіла про свій шлях до схуднення.

"Ожиріння — це те, з чим я боролася все своє життя. Я не можу сказати, що був час, коли в мене не було зайвої ваги або ожиріння. Я виросла в будинку, де під час їжі завжди подавали вуглеводи та жирну їжу. Я можу на пальцях однієї руки порахувати, з якою кількістю овочів я познайомилася в дитинстві. Ми ніколи не їли здорову їжу", — поділилася американка, чиї мама і бабуся також боролися з ожирінням.

Проблеми із зайвою вагою почалася ще в шкільні роки Фото: Instagram/@biggirl_workingout

Попри свою статуру, Вілер була сповнена рішучості не дозволяти своїй вазі стримувати її.

"Я завжди була красивою, тому підкреслювала свої риси обличчя і намагалася не звертати увагу на свою вагу. Усе моє життя пройшло у спробах підтримати репутацію великої дівчинки. У мене був хлопець. Я займалася всіма шкільними видами спорту, була капітаном команди підтримки. Я займалася драматичним мистецтвом. Я була популярна. Починаючи з середньої школи й закінчуючи навчанням у коледжі, я не дозволяла своїй вазі зупинити мене", — каже вона.

Жінка пробувала різні дієти і скидала вагу, але завжди набирала її назад Фото: Instagram/@biggirl_workingout

Але з часом дівчина зрозуміла, що її вага спричиняє серйозні проблеми зі здоров'ям. Вона пробувала різні дієти й скидала вагу, але завжди набирала її назад. Вітні розповіла, що почала свій шлях до схуднення у 2013 році.

"Перше, що я зробила, — почала готувати собі їжу і щодня займатися спортом. Я трохи схудла, але не достатньо. Через п'ять років я знову набрала всю свою вагу, і навіть більше. Тоді мій кров'яний тиск підскочив до 260/190, і лікарі відправили мене додому, бо моя вага перевищувала допустиму для лікарняного обладнання. Вони не могли мені допомогти. Зневірившись, я зважилася на операцію з видалення шлункового рукава 2021 року", — згадує американка.

Вітні почала свій шлях до схуднення у 2013 році Фото: Instagram/@biggirl_workingout

Вітні підкреслила важливу істину, що стосується операції зі зниження ваги: це потужний інструмент, але сам по собі він не гарантує довгострокового успіху.

"Ви повинні докласти зусиль. Хірургія запускає процес, допомагаючи вам скинути значну вагу за відносно короткий проміжок часу. Однак довгостроковий успіх залежить від вашого вибору, звичок і способу мислення", — додала вона.

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