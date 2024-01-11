На випадок "судного дня": який вигляд має будинок під землею за мільйон доларів (фото)

У помешканні є три спальні та три ванні кімнати, ігрова з більярдним столом і дошкою для дартсу, а також багато місця для зберігання речей.

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Розташований в місті Спрег (штат Вашингтон, США) бункер для зберігання ядерної зброї переобладнали у затишну сімейну оселю з усім необхідним для життя. Схованка на випадок "судного дня" має багату історію й оцінюється у майже 1 мільйон фунтів стерлінгів (близько 1,2 млн доларів), пише британський таблоїд The Sun.

Ця ракетна шахта побудована у 1959 році. Тоді йшла так звана холодна війна між США та Радянським Союзом. Однак у 1990 році військовий об’єкт перестали використовувати за призначенням, а ще за десять років переобладнали його під житловий будинок.

Вхід у бункер

У помешканні є три спальні та три ванні кімнати, ігрова з більярдним столом і дошкою для дартсу, а також багато місця для зберігання речей. Спустившись невеликими сходами, можна потрапити у ліфт, що веде на нижні рівні.

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Там, згідно з планом, розташована простора кухня з обідньою зоною, вентилятором, холодильником, духовкою та обіднім столом. Ліворуч є велика вітальня з трьома диванами, телевізором і світильниками.

Кухня у бункері Фото: Jam Press Кухня у бункері Фото: Jam Press

Вартість будинку оцінюється в 974 тисячі фунтів стерлінгів (близько 1,2 млн доларів).

Ванна кімната (зліва) та робоче місце (справа) Фото: Jam Press Ванна кімната (зліва) та робоче місце (справа) Фото: Jam Press

До слова, холодна війна тривала між США і Радянським Союзом із 1945 по 1991 рік. Дві наддержави боролися за світове лідерство, проте не вступали у відкрите військове протистояння через наявність в обох ядерної зброї.

Ігрова кімната Фото: Jam Press

Конфлікт завершився після підписання у 1991 році договору між президентом Росії Михайлом Горбачовим та президентом США Джорджем Бушем-молодшим.

Раніше Фокус писав, що страх ядерного знищення під час холодної війни змусив й керівництво Данії збудувати секретний бункер. Він мав стати їхнім останнім бастіоном на той випадок, якби людство занурилося в абсолютний хаос. Regan West, що розташований посеред лісу Ролд, приблизно за 400 кілометрів на північний захід від Копенгагена, побудували між 1963 і 1968 роками на вимогу НАТО. Усередині є все необхідне для проживання близько 350 осіб упродовж 30 днів.

Крім того, у гірському масиві Блек-Гіллз, що в американській Південній Дакоті, з покинутої військової бази зробили ціле підземне містечко з бункерами на випадок "судного дня". Охочим пропонують поселитися в одному з 575 обладнаних усім необхідним приміщень. Загалом там вміщається приблизно 10 тисяч осіб. Прихисток розрахований щонайменше на один рік автономної роботи. Увесь цей час люди можуть не виходити на поверхню.