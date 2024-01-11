"Медуза-НЛО" над базою в Іраку: експерти з Міноборони винесли несподіваний вердикт (відео)

На опублікованих кадрах видно загадковий об'єкт округлої форми з ногами, що звисають. Його колір змінюється з білого на сірий, а потім знову стає чорним.

Related video

На думку колишнього слідчого Міністерства оборони Великої Британії, "медуза-НЛО", яка пролітала над військовою базою США в Іраку, не була повітряною кулею або оптичним обманом через пошкоджений об'єктив. Про це пише Metro.

На кадрах, знятих у 2018 році, видно загадковий об'єкт округлої форми з ногами, що звисають. Об'єкт цей також змінював колір — з білого на сірий, а потім знову ставав чорним.

Відео опублікував режисер-розслідувач Джеремі Корбелл. Він визнав, що його джерела пішли на ризик, передавши йому ці кадри.

Джеремі Корбелл

Він також заявив, що непізнаний аномальний феномен (ще один термін НЛО) пірнув в озеро і залишався там приблизно 17 хвилин, а потім вилетів назад у небо під кутом 45 градусів.

Очевидці також повідомили, що не змогли б виявити об'єкт без тепловізора, а зміна кольору НЛО також свідчить про те, що змінювалася і температура об'єкта. Однак деякі стверджують, що вони просто бачать повітряну кулю або, можливо, навіть пляму на об'єктиві камери.

Журналісти не підтверджують автентичності відео

Але Нік Поуп, який очолював відділ із розслідування НЛО в Міноборони Великої Британії в 1990-х роках, вважає, що однозначної відповіді немає.

Нік Поуп

"Ці кадри, що інтригують, важко якось пояснити, — сказав він. — Скептики висловлюють теорії про те, що це пов'язані разом повітряні кулі, яких носить вітер, або бруд на об'єктиві чи захисному склі камери".

Але якщо кадри виявляться справжніми, тоді ці прості пояснення доведеться відкинути.

"Доведеться почекати та з'ясувати, чи є додаткові відео, чи підтвердить Пентагон ці кадри", — сказав він.

Поуп і Корбелл раніше отримували відеозаписи, які знімали на територіях військових баз. Так, 2021 року опублікували відео, на якому зображено американський корабель, що тоне після зіткнення з непізнаним об'єктом.

Поуп упевнений, що нове відео справжнє. Але все ж каже, що залишаються питання, зокрема про те, чи є це відео в базі даних Пентагону.

Місце, де були зняті кадри, — судячи з усього, міжнародна військова база.

"Було б цікаво дізнатися, чи була присутня там Велика Британія, чи є у Міністерства оборони будь-яка інформація про цей випадок і чи зафіксували британські військові системи спостереження кадри НЛО", — сказав він.

Нагадаємо, що 9 січня в полі у Волгоградській області виявили російську ракету Х-101, яка впала. Але представники російської влади це не підтверджують. Замість цього предмет у полі назвали "НЛО".

Також повідомлялося, що в соцмережах з'явилася інформація про те, що НЛО полювали на "Борт №1", у якому нібито був Байден.